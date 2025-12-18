  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.12.2025Meniny má Sláva
Bratislava

Tragédia pred nemocnicou: Dodávka pri cúvaní usmrtila chodca

  • DNES - 11:12
  • Brezno
Tragédia pred nemocnicou: Dodávka pri cúvaní usmrtila chodca

K tragickej dopravnej nehode došlo v stredu (17. 12.) popoludní pred vchodom do nemocnice v Brezne.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, podľa doposiaľ zistených informácií mal vodič dodávky pri cúvaní zachytiť 87-ročného chodca. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

„Polícia podrobila 41-ročného vodiča dodávky dychovej skúške na alkohol a tiež orientačnému testu na drogy, ktoré boli s negatívnym výsledkom. Na mieste bol prítomný i znalec z odboru dopravy. Presná príčina nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedla polícia.

Na vodičov a chodcov apeluje, aby boli mimoriadne obozretní. Vodiči si musia pri cúvaní na parkoviskách počínať opatrne a dôsledne sledovať situáciu v okolí vozidla. Rovnako tak si musia chodci uvedomiť, že je pre nich mimoriadne nebezpečné pohybovať sa v priestore cúvajúceho vozidla.

„Takzvaný slepý uhol pri cúvaní je oblasť za autom a po stranách, ktorú vodič nevidí v spätných zrkadlách. Je to nočná mora vodičov, ktorá vedie k nehodám najmä, ak vozidlo nie je vybavené technológiami ako cúvacie senzory či kamery," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Michelko: Legislatívu o neziskovkách chceme upraviť,aby sme vyhoveli výhradám ÚS

Michelko: Legislatívu o neziskovkách chceme upraviť,aby sme vyhoveli výhradám ÚS

DNES - 12:39Domáce

Koaličná SNS si naštuduje zdôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu SR o protiústavnosti novely zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie

Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie

DNES - 12:05Domáce

Avizovaný prílet troch nových stíhačiek F-16 pre Ozbrojené sily SR na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách sa vo štvrtok neuskutoční.

Prieskum: Voľby by v decembri vyhralo PS, nasledujú Smer-SD a Republika

Prieskum: Voľby by v decembri vyhralo PS, nasledujú Smer-SD a Republika

DNES - 8:33Domáce

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v decembri, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 21,7 percenta hlasov.

Orbán k zákonu o Benešových dekrétov: Musíme si objasniť, o čo vlastne ide

Orbán k zákonu o Benešových dekrétov: Musíme si objasniť, o čo vlastne ide

VČERA - 22:16Domáce

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa až po niekoľkých dňoch vyjadril k aktuálnemu vývoju okolo Benešových dekrétov na Slovensku.

Vosveteit.sk
Žena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úsporyŽena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úspory
POZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správamPOZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správam
Google Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciuGoogle Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciu
Ako vyzerá ruská ponorka po Ukrajinskom zásahu s autonómnym podmorským dronom? Na internet unikli nové záberyAko vyzerá ruská ponorka po Ukrajinskom zásahu s autonómnym podmorským dronom? Na internet unikli nové zábery
POZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromnéPOZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromné
Prvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronómPrvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronóm
V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácieV Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérieTieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
AKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačnýAKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačný
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP