Kosiniak-Kamysz: Poľské systémy Patriot dosiahli plnú operačnú pripravenosť
- DNES - 10:11
- Sochaczew
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vo štvrtok na základni v Sochaczewe oznámil, že 37. raketový oddiel protivzdušnej obrany 3. Varšavskej brigády dosiahol plnú operačnú pripravenosť systému Patriot.
Označil to za historický moment a významný krok pri budovaní integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany Poľska, informuje varšavský spravodajca TASR podľa vyhlásenia tamojšieho ministerstva obrany.
Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že systém Patriot bude slúžiť na posilnenie obrany štátu a zároveň poďakoval vojakom za ich prácu. „Samotná technika nebojuje, najdôležitejší sú vojaci a ich zručnosti,“ uviedol Kosiniak-Kamysz s tým, že vďaka ich službe Poľsko získava schopnosť, ktorú doteraz nemalo. Ministerstvo plánuje do roku 2029 pre armádu zaobstarať ďalších 48 odpaľovacích systémov Patriot v rámci programu Wisla.
Podľa ministra je program Wisla kľúčovým prvkom viacvrstvovej obrannej architektúry, ktorú Poľsko rozvíja spoločne so spojencami v rámci NATO. „Budujeme integrovanú obranu vzdušného priestoru,“ zdôraznil a dodal, že ďalšie fázy programu budú zahŕňať integráciu systémov Patriot a stíhačiek F-35 do centrálneho riadiaceho systému IBCS.
Americký systém IBCS pozostáva zo siete radarov posielajúcich informácie do každého zbraňového systému, ktorý je k dispozícii, aby mohli byť zostrelené nepriateľské rakety alebo lietadlá.
Poľsko ho využíva v rámci vývoja trojvrstvového systému protivzdušnej obrany, ktorý bude schopný zostreliť ciele vo vzdialenosti od niekoľkých do 150 kilometrov. Systém Wisla pozostávajúci z rakiet Patriot má stredný dosah do 150 kilometrov, komponent Narew s krátkym dosahom pokryje vzdialenosti do 25 kilometrov a prvok Pilica bude určený proti strelám, dronom a lietadlám vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov.
Ministerstvo obrany uviedlo, že plná operačná pripravenosť 37. oddielu je výsledkom niekoľkých rokov plánovania, výcviku a testovania. Cvičenia overili pripravenosť jednotky na plnenie úloh velenia, paľby a ochrany strategických objektov.
Šéfka EK: Summit EÚ potrvá dovtedy, kým sa nedohodneme na financovaní Ukrajiny
Summit Európskej únie v Bruseli potrvá dovtedy, kým sa lídrom nepodarí dosiahnuť dohodu o financovaní Ukrajiny na nasledujúce dva roky.
Tusk varoval pred dôsledkami, ak EÚ nevyrieši finančnú podporu pre Ukrajinu
Poľský premiér Donald Tusk varoval vo štvrtok pred vážnymi dôsledkami v prípade, ak sa lídrom Európskej únie nepodarí nájsť riešenie pre pokračujúcu finančnú podporu Ukrajiny.
Trump opäť obhajoval svoje ekonomické výsledky a opäť útočil na Bidena
Prezident USA Donald Trump v stredu večer predniesol prejav k národu, v ktorom vyzdvihol úspechy jeho administratívy dosiahnuté do konca prvého roka svojho druhého funkčného obdobia.
Austrálsky premiér prisľúbil sprísnenie trestov za nenávistné prejavy
Austrálsky premiér Anthony Albanese prisľúbil vo štvrtok prísny zásah voči nenávistným prejavom, rozdeľovaniu a radikalizácii v spoločnosti.