Štvrtok, 18.12.2025Meniny má Sláva
Bratislava

Prieskum: Voľby by v decembri vyhralo PS, nasledujú Smer-SD a Republika

  • DNES - 8:33
  • Bratislava
Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v decembri, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 21,7 percenta hlasov.

Druhý by bol Smer-SD s podporou 17,4 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.

Tretiu najsilnejšiu podporu by malo hnutie Republika so ziskom 9,3 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Hlas-SD (8,8 percenta), Hnutie Slovensko (8,4 percenta), KDH (7,2 percenta), SaS (6,7 percenta) a Demokrati (5,5 percenta).

Pred bránami parlamentu by ostali SNS (4,3 percenta), Maďarská aliancia (4 percentá), Sme rodina (2,3 percenta) či Právo na pravdu (2,2 percenta).

Na základe prieskumu by PS získalo v parlamente 38 kresiel, Smer-SD 31. Republika by mala v parlamente 16 poslancov, Hlas-SD a Hnutie Slovensko po 15 kresiel. KDH by malo v Národnej rade 13 mandátov, SaS 12 a Demokrati 10.

Prieskum na vzorke 1050 respondentov realizovali od 1. do 9. decembra.

Zdroj: Info.sk, TASR
