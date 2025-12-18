  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.12.2025Meniny má Sláva
Bratislava

Austrálsky premiér prisľúbil sprísnenie trestov za nenávistné prejavy

  • DNES - 8:00
  • Sydney
Austrálsky premiér prisľúbil sprísnenie trestov za nenávistné prejavy

Austrálsky premiér Anthony Albanese prisľúbil vo štvrtok prísny zásah voči nenávistným prejavom, rozdeľovaniu a radikalizácii v spoločnosti.

Jeho vyjadrenia prišli po masovej streľbe počas osláv židovského sviatku Chanuka na ikonickej pláži Bondi v meste Sydney, pri ktorej prišlo v nedeľu o život 15 ľudí.

Austrálčania sú šokovaní a nahnevaní. Ja som nahnevaný. Je jasné, že potrebujeme urobiť viac pre boj proti tejto zlomyseľnej pliage, oveľa viac,“ povedal Albanese na tlačovej konferencii.

Austrálsky premiér zároveň načrtol súbor opatrení zameraných na extrémistických kazateľov, ako aj zavedenie prísnejších trestov a odmietnutie alebo zrušenie víz pre ľudí, ktorí v krajine šíria „nenávisť a rozpory“, cituje AFP.

V čase jeho prejavu sa konal pohreb desaťročného dievčaťa, ktoré bolo v nedeľu tiež zastrelené pri oslave Chanuky na pláži v Sydney.

Kritici v austrálskej komunite i mimo nej útočia na premiéra Albaneseho za to, že neurobil viac pre ich ochranu pred rastúcim antisemitizmom, pripomína francúzska agentúra.

Nové zákony o „zhoršujúcich sa nenávistných prejavoch“ potrestajú kazateľov a vodcov, ktorí podnecujú nenávisť a násilie, povedal Albanese, ktorý zároveň ohlásil aj sprísnenie trestov.

Závažné hanobenie“ na základe rasy alebo obhajovanie rasovej nadradenosti sa stane federálnym trestným činom.

Vláda tiež posilní právomoci ministra vnútra rušiť alebo zamietať víza ľuďom, ktorí šíria „nenávisť a rozpory“, dodal Albanese.

Ako ďalej informoval, zriaďuje sa aj pracovná skupina s 12-mesačnou misiou na zabezpečenie toho, aby vzdelávací systém „správne reagoval“ na antisemitizmus.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tusk varoval pred dôsledkami, ak EÚ nevyrieši finančnú podporu pre Ukrajinu

Tusk varoval pred dôsledkami, ak EÚ nevyrieši finančnú podporu pre Ukrajinu

DNES - 9:33Zahraničné

Poľský premiér Donald Tusk varoval vo štvrtok pred vážnymi dôsledkami v prípade, ak sa lídrom Európskej únie nepodarí nájsť riešenie pre pokračujúcu finančnú podporu Ukrajiny.

Trump opäť obhajoval svoje ekonomické výsledky a opäť útočil na Bidena

Trump opäť obhajoval svoje ekonomické výsledky a opäť útočil na Bidena

DNES - 9:10Zahraničné

Prezident USA Donald Trump v stredu večer predniesol prejav k národu, v ktorom vyzdvihol úspechy jeho administratívy dosiahnuté do konca prvého roka svojho druhého funkčného obdobia.

Lídri EÚ hľadajú dohodu o financovaní Ukrajiny

Lídri EÚ hľadajú dohodu o financovaní Ukrajiny

DNES - 6:39Zahraničné

Ústrednou témou decembrového summitu lídrov Európskej únie v Bruseli bude zabezpečenie finančných potrieb Ukrajiny na nasledujúce dva roky.

Netanjahu oznámil novú dohodu s Egyptom o vývoze plynu

Netanjahu oznámil novú dohodu s Egyptom o vývoze plynu

DNES - 5:32Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu oznámil schválenie dohody o vývoze plynu s Egyptom za takmer 30 miliárd eur. Ide o „najväčšiu exportnú dohodu v histórii štátu“, uviedla agentúra AFP, píše TASR.

Vosveteit.sk
Google Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciuGoogle Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciu
Ako vyzerá ruská ponorka po Ukrajinskom zásahu s autonómnym podmorským dronom? Na internet unikli nové záberyAko vyzerá ruská ponorka po Ukrajinskom zásahu s autonómnym podmorským dronom? Na internet unikli nové zábery
POZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromnéPOZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromné
Prvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronómPrvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronóm
V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácieV Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérieTieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
AKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačnýAKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačný
Toto je molekulárna iskra rakoviny. Rakovina dokáže preskočiť roky evolúcie naraz a konečne vieme, ktorý enzým to umožňujeToto je molekulárna iskra rakoviny. Rakovina dokáže preskočiť roky evolúcie naraz a konečne vieme, ktorý enzým to umožňuje
Používatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOSPoužívatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOS
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP