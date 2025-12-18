Austrálsky premiér prisľúbil sprísnenie trestov za nenávistné prejavy
- DNES - 8:00
- Sydney
Austrálsky premiér Anthony Albanese prisľúbil vo štvrtok prísny zásah voči nenávistným prejavom, rozdeľovaniu a radikalizácii v spoločnosti.
Jeho vyjadrenia prišli po masovej streľbe počas osláv židovského sviatku Chanuka na ikonickej pláži Bondi v meste Sydney, pri ktorej prišlo v nedeľu o život 15 ľudí.
„Austrálčania sú šokovaní a nahnevaní. Ja som nahnevaný. Je jasné, že potrebujeme urobiť viac pre boj proti tejto zlomyseľnej pliage, oveľa viac,“ povedal Albanese na tlačovej konferencii.
Austrálsky premiér zároveň načrtol súbor opatrení zameraných na extrémistických kazateľov, ako aj zavedenie prísnejších trestov a odmietnutie alebo zrušenie víz pre ľudí, ktorí v krajine šíria „nenávisť a rozpory“, cituje AFP.
V čase jeho prejavu sa konal pohreb desaťročného dievčaťa, ktoré bolo v nedeľu tiež zastrelené pri oslave Chanuky na pláži v Sydney.
Kritici v austrálskej komunite i mimo nej útočia na premiéra Albaneseho za to, že neurobil viac pre ich ochranu pred rastúcim antisemitizmom, pripomína francúzska agentúra.
Nové zákony o „zhoršujúcich sa nenávistných prejavoch“ potrestajú kazateľov a vodcov, ktorí podnecujú nenávisť a násilie, povedal Albanese, ktorý zároveň ohlásil aj sprísnenie trestov.
„Závažné hanobenie“ na základe rasy alebo obhajovanie rasovej nadradenosti sa stane federálnym trestným činom.
Vláda tiež posilní právomoci ministra vnútra rušiť alebo zamietať víza ľuďom, ktorí šíria „nenávisť a rozpory“, dodal Albanese.
Ako ďalej informoval, zriaďuje sa aj pracovná skupina s 12-mesačnou misiou na zabezpečenie toho, aby vzdelávací systém „správne reagoval“ na antisemitizmus.
