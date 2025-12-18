  • Články
Štvrtok, 18.12.2025Meniny má Sláva
Bratislava

Vládny špeciál SR po nehode v Bruseli uzemnili, čaká sa na technické posúdenie

  • DNES - 4:38
  • Brusel/Bratislava
Vládny špeciál SR po nehode v Bruseli uzemnili, čaká sa na technické posúdenie

Vládny špeciál Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR, ktorý v stredu priviezol do Bruselu premiéra SR Roberta Fica, bol po nehode na letisku v Bruseli z bezpečnostných dôvodov uzemnený.

Posádka ani cestujúci pri nehode neboli ohrození, informuje TASR podľa tlačovej správy kancelárie ministra vnútra SR.

Pri manipulácii s mobilnými schodmi zo strany handlingovej spoločnosti na letisku v Bruseli došlo ku kontaktu s trupom lietadla v oblasti ľavých predných dverí. Incident nevznikol v dôsledku pochybenia personálu Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR,“ ozrejmila kancelária šéfa rezortu vnútra. Premiér oznámil, že vozidlo so schodmi rozbilo lietadlo tak, že nie je letuschopné.

Lietadlo po konzultácii s technickým oddelením Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bolo z bezpečnostných dôvodov na nevyhnutný čas preventívne uzemnené a úrady čakajú na stanovisko výrobcu a technické posúdenie situácie, uvádza tlačová správa. Bezpečnosť posádky ani cestujúcich nebola ohrozená, doplnila kancelária.

Premiér sa v stredu večer zúčastnil na summite lídrov Európskej rady a štátov západného Balkánu. Vo štvrtok ráno sa Fico plánuje zúčastniť na schôdzke neformálnej skupiny venovanej priemyslu a konkurencieschopnosti, po ktorej sa začne samotný summit Európskej únie. Prezidenti a premiéri členských štátov EÚ budú rokovať o financovaní Ukrajiny, bezpečnosti Európy, rozširovaní bloku a dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 až 2034. Diskusie sa budú týkať aj situácie na Blízkom východe, migrácie a konkurencieschopnosti.

Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť najneskôr v piatok.

Zdroj: Info.sk, TASR
