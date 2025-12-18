Fico: Srbsko som podporil, EÚ pre neho stále vymýšľa nové podmienky pre vstup
- DNES - 4:37
- Brusel
Hoci Srbsko patrí medzi najlepšie pripravené krajiny, stále sa pre neho vymýšľajú ďalšie a ďalšie podmienky pre vstup do Európskej únie.
Po stredajšom summite eurobloku s krajinami západného Balkánu v Bruseli to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico. Informuje o tom spravodajca TASR.
„Osobitne som podporil srbského prezidenta Alexandara Vučiča, ktorý sa tohto summitu úmyselne nezúčastnil, aby vyjadril protest proti neférovému zaobchádzaniu inštitúcii EÚ so Srbskom,“ poznamenal Fico.
Srbsko je podľa jeho slov suverénna krajina a jeho prezident suverénny politik, čo sa v EÚ príliš netoleruje. „Dvojaký meter je typickou črtou európskej politiky. Na jednej strane veľkí chlapci tlačia Ukrajinu do EÚ, hoci je absolútne nepripravená, a na strane druhej Srbsku bránia vstúpiť do Únie, lebo je príliš hrdé, sebavedomé a suverénne. Alexandar Vučič a Srbi budú mať vždy moju podporu,“ zdôraznil slovenský premiér.
Budúcnosť západného Balkánu je v Európskej únii, zhodli sa v stredu na summite s krajinami tohto regiónu lídri členských krajín EÚ. V súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine a rastúcimi geopolitickými výzvami zároveň zdôraznili potrebu ešte užších väzieb medzi oboma stranami.
Pravidelné summity členov Európskej rady a lídrov krajín západného Balkánu sa konajú od roku 2018. Posledné zasadnutie sa uskutočnilo v decembri 2024 v Bruseli, ďalší summit je na pláne v júni 2026 v Čiernej Hore. Téma rozširovania EÚ bude jednou z popredných aj na štvrtkovom summite lídrov dvadsaťsedmičky.
