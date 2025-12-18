Vládny špeciál SR mal na letisku v Bruseli nehodu, nie je letuschopný
4:33
Brusel/Bratislava
Vládny špeciál Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR, ktorý v stredu priviezol do Bruselu premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) na samit EÚ so západným Balkánom a zasadnutie Európskej rady, mal na letisku v Bruseli nehodu. Premiér oznámil, že vozidlo so schodmi rozbilo lietadlo tak, že nie je letuschopné.
„Náročný summit v Bruseli nezačal dobre. Na letisku nám auto so schodmi rozbilo lietadlo tak, že je neletuschopné a musíme ho tu nechať,“ uviedol Fico.
Premiér sa v stredu večer zúčastnil na samite lídrov Európskej rady a štátov západného Balkánu. Vo štvrtok (18. 12.) ráno sa Fico plánuje zúčastniť na schôdzke neformálnej skupiny venovanej priemyslu a konkurencieschopnosti, po ktorom sa začne samotný samit Európskej únie. Prezidenti a premiéri členských štátov EÚ budú rokovať o financovaní Ukrajiny, bezpečnosti Európy, rozširovaní bloku a dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 až 2034. Diskusie sa budú týkať aj situácie na Blízkom východe, migrácie a konkurencieschopnosti.
Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť najneskôr v piatok (19. 12.).
