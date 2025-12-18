Vo veku 91 rokov zomrel laureát Pulitzerovej ceny Peter Arnett
- DNES - 4:31
- Sacramento
Jeden z najznámejších vojnových reportérov Peter Arnett pôvodom z Nového Zélandu, ktorý informoval o vojnách vo Vietname či Iraku, zomrel v stredu v Kalifornii vo veku 91 rokov. Vo štvrtok to oznámila agentúra AP, píše TASR.
Arnett zomrel v meste Newport Beach v Kalifornii v kruhu priateľov a rodiny, uviedol jeho syn Andrew Arnett. Novinár sa liečil na rakovinu prostaty.
Redaktor získal Pulitzerovu cenu za medzinárodnú žurnalistiku za svoje reportáže o vojne vo Vietname pre agentúru AP v roku 1966. V roku 1991 pre televíziu CNN naživo informoval aj o prvej vojne v Perzskom zálive a v roku 2003 prinášal správy aj o konflikte v Iraku.
Peter Arnett sa narodil 13. novembra 1934 v Rivertone na Novom Zélande a žurnalistike sa začal venovať krátko po ukončení strednej školy, keď dostal prácu v miestnych novinách The Southland Times.
„Nemal som jasnú predstavu o tom, kam ma život zavedie, ale pamätám si ten prvý deň, keď som vošiel do redakcie novín ako zamestnanec a našiel tam svoj malý stôl. Mal som... nesmierne príjemný pocit, že som našiel svoje miesto,“ povedal Arnett podľa AP v nahrávke z roku 2006.
V roku 2007 novinár začal vyučovať žurnalistiku na čínskej Univerzite Šan-tchou. Po odchode do dôchodku v roku 2014 sa spolu so svojou manželkou Ninou Nguyenovou presťahoval do Južnej Kalifornie na predmestie Fountain Valley. Arnett mal dve deti - Elsu a Andrewa.
