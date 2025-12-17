Senát potvrdil miliardára Jareda Isaacmana za šéfa vesmírnej agentúry NASA
- DNES - 22:17
- Washington
Senát amerického Kongresu v stredu potvrdil do čela Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) miliardára Jareda Isaacmana. TASR o tom informuje podľa správy televízie BBC.
Za Isaacmanove vymenovanie hlasovalo 67 senátorov, 30 bolo proti. Americký prezident Donald Trump jeho nomináciu oznámil v novembri na svojej sieti Truth Social zhruba šesť mesiacov po tom, ako Isaacmana nominoval do čela NASA prvýkrát.
Trump Isaacmanovu nomináciu stiahol v máji s odvolaním sa na „dôkladný prieskum predošlých spojení“. Podľa zdrojov novín New York Times rozhodnutie prišlo po tom, ako sa prezident dozvedel, že Isaacman prispel na predvolebnú kampaň demokratických politikov.
Krok zároveň prišiel v čase verejných nezhôd medzi Trumpom a miliardárom Elonom Muskom, ktorý bol blízkym spojencom Isaacmana a za jeho nomináciu do čela NASA aktívne loboval. V nadväznosti na stiahnutie nominácie šéfoval od júna americkej vesmírnej agentúre dočasne minister dopravy Sean Duffy.
Isaacman je skúsený pilot. Do histórie sa zapísal ako prvý neprofesionálny astronaut, ktorý uskutočnil výstup do voľného vesmíru v septembri 2024 počas súkromnej vesmírnej misie Polaris Dawn v spolupráci so spoločnosťou SpaceX. Na palube Muskových rakiet SpaceX absolvoval viacero súkromných vesmírnych misií a bol kľúčovým zákazníkom a zástancom cieľov spoločnosti SpaceX v oblasti prieskumu vesmíru.
Guterres vyzval na upokojenie napätia medzi Venezuelou a USA
Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu telefonoval s venezuelským prezidentom Nicolásom Mudrom a hovorili o napätí medzi Caracasom a Washingtonom.
Najvyšší súd potvrdil oslobodenie Salviniho v prípade únosu migrantov
Taliansky najvyšší súd v stredu potvrdil oslobodenie vicepremiéra Mattea Salviniho spod obžaloby v prípade nezákonného zadržiavania 147 migrantov na lodi.
Udeľovanie Oscarov bude od roku 2029 streamované na platforme YouTube
Udeľovanie filmových Oscarov sa od roku 2029 presunie z americkej televízie ABC na platformu YouTube, oznámila v stredu Akadémia filmových umení a vied.
Podľa Zelenského sa Rusko pripravuje na nový rok vojny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že Rusko sa pripravuje na nový „rok vojny“ proti Kyjevu v roku 2026.