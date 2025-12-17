Orbán k zákonu o Benešových dekrétov: Musíme si objasniť, o čo vlastne ide
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa až po niekoľkých dňoch vyjadril k aktuálnemu vývoju okolo Benešových dekrétov na Slovensku.
Upozornil na to v stredu server hang.hu, podľa ktorého Orbán v Bruseli povedal, že treba objasniť, o čom vlastne je nový zákon týkajúci sa dekrétov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarský premiér v reakcii na novinársku otázku po príchode na miesto summitu Európskej únie povedal, že Budapešť vedie s Bratislavou rozhovor o objasnení znenia zákona.
„Z hľadiska maďarského právneho poriadku ho (zákon) nie je možné interpretovať. Maďarské právo totiž pojem 'popierania alebo spochybňovania' nepozná. Jedine v prípade holokaustu existuje pojem popierania, ale to sa týka faktu. Skutočnosť, že Benešove dekréty existujú, nikto nespochybňuje. Diskutuje sa o tom, že či je dobré, že existujú, že či majú zostať v takejto podobe, alebo či ich možno meniť,“ povedal Orbán.
Teraz je podľa neho potrebné vyjasniť si obsah nového zákona. „Sme v kontakte aj s tamojšími Maďarmi, uvidíme, či bude treba urobiť nejaké kroky,“ uzavrel premiér.
Maďarská vláda využije všetky prostriedky na to, aby nebolo ublížené príslušníkom maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. K otázke zákona o kriminalizácii spochybňovania Benešových dekrétov to uviedol v pondelok v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. V reakcii na novinársku otázku dodal, že maďarská strana situáciu analyzuje a konzultuje so slovenskou vládou.
Národná rada SR schválila vo štvrtok (11. 12.) novelu Trestného zákona, ktorá okrem iného zavádza trestnú zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“.
