  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 17.12.2025Meniny má Kornélia
Bratislava

Guterres vyzval na upokojenie napätia medzi Venezuelou a USA

  • DNES - 22:14
  • Caracas
Guterres vyzval na upokojenie napätia medzi Venezuelou a USA

Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu telefonoval s venezuelským prezidentom Nicolásom Mudrom a hovorili o napätí medzi Caracasom a Washingtonom.

V reakcii na utorkové oznámenie USA o čiastočnej námornej blokáde venezuelských ropných tankerov Guterres vyzval na upokojenie situácie. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Generálny tajomník sa sústreďuje na... zabránenie akejkoľvek ďalšej eskalácii. Vyzýva na zdržanlivosť a okamžité upokojenie situácie,“ uviedol Guterresov hovorca Farhan Haq.

Maduro v telefonáte s generálnym tajomníkom OSN varoval, že kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa proti nemu má „vážne dôsledky pre mier v regióne“, uviedlo venezuelské ministerstvo zahraničných vecí.

Správu o námornej blokáde „sankciovaných ropných tankerov“ smerujúcich z a do Venezuely oznámil Trump v utorok na platforme Truth Social. Venezuelský rezort obrany v stredu vyhlásil, že hrozby šéfa Bieleho domu Caracas nezastrašia.

Vláde USA a jej prezidentovi hovoríme, že sa nenecháme zastrašiť ich hrubými a arogantnými hrozbami,“ vyhlásil minister obrany Vladimir Padrino. „Dôstojnosť tejto vlasti nie je predmetom rokovaní a nikto ju nemôže ohroziť,“ dodal.

Ropná spoločnosť Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) v stredu oznámila, že vývoz venezuelskej ropy pokračuje podľa plánu napriek ohlásenej blokáde ropných tankerov zo strany USA.

Napätie medzi Washingtonom a Caracasom súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s útokmi na plavidlá, ktoré údajne pašujú drogy. Údery si doteraz vyžiadali desiatky obetí, ale Washington nezverejnil dôkazy o tom, že plavidlá boli skutočne použité na pašovanie.

Venezuelský prezident tvrdí, že cieľom americkej operácie je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy.

Washington Madura obviňuje z údajného vedenia Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Senát potvrdil miliardára Jareda Isaacmana za šéfa vesmírnej agentúry NASA

Senát potvrdil miliardára Jareda Isaacmana za šéfa vesmírnej agentúry NASA

DNES - 22:17Zahraničné

Senát amerického Kongresu v stredu potvrdil do čela Národného úradu pre letectvo a vesmír miliardára Jareda Isaacmana.

Najvyšší súd potvrdil oslobodenie Salviniho v prípade únosu migrantov

Najvyšší súd potvrdil oslobodenie Salviniho v prípade únosu migrantov

DNES - 22:14Zahraničné

Taliansky najvyšší súd v stredu potvrdil oslobodenie vicepremiéra Mattea Salviniho spod obžaloby v prípade nezákonného zadržiavania 147 migrantov na lodi.

Udeľovanie Oscarov bude od roku 2029 streamované na platforme YouTube

Udeľovanie Oscarov bude od roku 2029 streamované na platforme YouTube

DNES - 22:11Zahraničné

Udeľovanie filmových Oscarov sa od roku 2029 presunie z americkej televízie ABC na platformu YouTube, oznámila v stredu Akadémia filmových umení a vied.

Podľa Zelenského sa Rusko pripravuje na nový rok vojny

Podľa Zelenského sa Rusko pripravuje na nový rok vojny

DNES - 22:09Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že Rusko sa pripravuje na nový „rok vojny“ proti Kyjevu v roku 2026.

Vosveteit.sk
POZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromnéPOZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromné
Prvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronómPrvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronóm
V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácieV Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérieTieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
AKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačnýAKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačný
Toto je molekulárna iskra rakoviny. Rakovina dokáže preskočiť roky evolúcie naraz a konečne vieme, ktorý enzým to umožňujeToto je molekulárna iskra rakoviny. Rakovina dokáže preskočiť roky evolúcie naraz a konečne vieme, ktorý enzým to umožňuje
Používatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOSPoužívatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOS
Nový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každýNový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každý
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidelUkrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP