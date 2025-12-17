  • Články
Bratislava

Najvyšší súd potvrdil oslobodenie Salviniho v prípade únosu migrantov

  • DNES - 22:14
  • Rím
Najvyšší súd potvrdil oslobodenie Salviniho v prípade únosu migrantov

Taliansky najvyšší súd v stredu potvrdil oslobodenie vicepremiéra Mattea Salviniho spod obžaloby v prípade nezákonného zadržiavania 147 migrantov na lodi Open Arms v auguste 2019 pri brehoch ostrova Lampedusa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Išlo o posledné možné odvolanie sa proti rozhodnutiu súdu nižšej inštancie a verdikt je tak konečný. Šéfa strany Liga a kľúčového spojenca premiérky Giorgii Meloniovej oslobodil v prípade minulý rok súd v sicílskom Palerme. Prokuratúra pre súčasného ministra dopravy žiadala šesť rokov vo väzení.

Ochrana hraníc nie je zločin,“ napísal v reakcii Salvini na sociálnej sieti X. Jeho slová zopakovala Meloniová a dodala, že „je to dobrá správa a potvrdzuje jednoduchý a základný princíp - minister, ktorý bráni hranice Talianska, nepácha zločin, ale plní si svoju povinnosť“.

Počas svojho pôsobenia ako minister vnútra v predchádzajúcom kabinete sa Salvini stal medzinárodne známym pre tvrdý postoj voči migrantom, najmä tým, ktorí prichádzali loďami z Blízkeho východu a severnej Afriky. Vyvolalo to viacero sporov s nemeckými humanitárnymi organizáciami, ktoré zachraňovali migrantov na mori.

Salvini bol súdený na Sicílii do decembra minulého roka pre prípad z roku 2019, keď bol ministrom vnútra a niekoľko týždňov bránil lodi s utečencami vplávať do prístavu. Súd v Palerme ho oslobodil spod obvinení z obmedzovania osobnej slobody a zneužitia právomoci.

Plavidlo španielskej organizácie Open Arms sa nachádzalo pri ostrove Lampedusa s viac ako 160 migrantmi na palube, no nesmelo vplávať do prístavu. Ľudia skákali do vody a snažili sa doplávať na breh. Zakotviť mu povolili až na základe rozhodnutia prokuratúry a proti vôli ministra.

Zdroj: Info.sk, TASR
