Streda, 17.12.2025
Bratislava

  DNES - 22:11
  Washington
Udeľovanie Oscarov bude od roku 2029 streamované na platforme YouTube

Udeľovanie filmových Oscarov sa od roku 2029 presunie z americkej televízie ABC na platformu YouTube, oznámila v stredu Akadémia filmových umení a vied (AMPAS).

ABC bude vo vysielaní slávnostného odovzdávania týchto cien pokračovať až do roku 2028, kedy sa bude konať jubilejný 100. ročník udeľovania Oscarov. TASR správu prevzala z agentúry AP.

YouTube získa globálne práva na streamovanie Oscarov až do roku 2033. Platforma sa bude venovať všetkému, čo s oceneniami súvisí, vrátane reportáží z červeného koberca, oznámenia nominácií na Oscarov a udeľovania cien Governors Awards.

Sme nadšení, že sme s platformou YouTube uzavreli mnohostranné globálne partnerstvo, ktoré bude budúcim domovom Oscarov a celoročného programu Akadémie,“ povedali výkonný riaditeľ AMPAS Bill Kramer a jej prezidentka Lynette Howellová Taylorová.

Akadémia je medzinárodná organizácia a toto partnerstvo nám umožní rozšíriť prístup k práci Akadémie čo najširšiemu publiku na celom svete, čo bude prospešné pre členov našej Akadémie a filmovú komunitu,“ dodali.

Hoci viaceré významné udeľovania cien už v minulosti uzavreli dohody aj so streamovacími platformami, Oscary sú prvé zo štyroch najprestížnejších - popri cenách Grammy, Emmy a Tony - ktoré sa úplne vzdávajú televízneho vysielania, uvádza AP.

Jeden z celosvetovo najviac sledovaných programov tak bude v rukách spoločnosti Google. Živý prenos slávnostného udeľovania Oscarov by mal byť na YouTube dostupný zadarmo. Finančné podmienky dohody zverejnené neboli.

Oscary sú jednou z našich základných kultúrnych inštitúcií, ktoré oceňujú vynikajúce príbehy a umelecké výkony,“ povedal Neal Mohan, výkonný riaditeľ YouTube. „Spolupráca s AMPAS, ktorej cieľom je priniesť túto oslavu umenia a zábavy divákom po celom svete, inšpiruje novú generáciu kreativity a milovníkov filmu a zároveň zostane verná tradícii Oscarov,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
