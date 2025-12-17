  • Články
Nemecké námorníctvo získalo prvý vrtuľník NH90 Sea Tiger

  DNES - 22:06
  Berlín
Nemecké vojenské námorníctvo prevzalo do užívania na základni Nordholz prvý bojový vrtuľník NH90 Sea Tiger. Do roku 2030 má „Deutsche Marine“ získať celkovo 31 strojov tohto typu. TASR o tom píše podľa webu navalnews.com.

NH90 Sea Tiger bude slúžiť na nemeckých fregatách a iných plavidlách ako hlavný protiponorkový a protilodný bojový vrtuľník. Je vybavený dvoma motormi, má kompozitný trup odolný voči korózii, sklopné listy rotora a chvost.

Nemecko uzavrelo v roku 2020 kontrakt na 31 strojov NH90 Sea Tiger v celkovej hodnote približne 2,7 miliardy eur vrátane výbavy, podpory a logistického balíka. Vo výzbroji má okrem základnej guľometnej výbavy ľahké torpéda (napr. MU90) a protilodné strely. Je tiež vybavený ponorným sonarom a sonarovými bójami, radarom pre vyhľadávanie cieľov na mori a pokročilým bojovým riadiacim systémom podľa štandardu NATO. Tieto systémy boli vyvinuté počas rôznych testovacích operácií v Stredozemnom a Severnom mori.

Jeho vzletová hmotnosť je 10.600 kilogramov s hmotnosťou výzbroje a nákladu 2500 kilogramov a doletom 800 až 900 kilometrov pri cestovnej rýchlosti 260 kilometrov za hodinu. S prídavnými nádržami vydrží vo vzduchu 4,5 až päť hodín.

Nové stroje postupne v nemeckom námorníctve nahradia starnúce Mk88A Sea Lynx, ktoré vstúpili do služby v roku 1981. Nemecké námorné sily už prevádzkujú 18 transportných vrtuľníkov NH90 Sea Lion, ktoré boli dodané v rokoch 2019 až 2023. Tento typ je nasadzovaný na námorných pátracích a záchranných misiách a na palubách zásobovacích lodí triedy 702.

Zdroj: Info.sk, TASR
