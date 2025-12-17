  • Články
Streda, 17.12.2025
Bratislava

Z trhu sťahujú obľúbené maškrty. Môžu obsahovať pleseň

  Bratislava
Z trhu sťahujú obľúbené maškrty. Môžu obsahovať pleseň

Obchodný reťazec varuje pred nevyhovujúcim výrobkom.

Sieť drogérií dm drogerie markt upozorňuje na sušené mäsové pochúťky pre psov, ktoré musela stiahnuť z predaja. Spoločnosť informovala o stiahnutí výrobku DOG SNAQ bravčové ucho sušené (240 g) od distribútora GROSSBYT, s.r.o. Dm drogerie markt o tom informovala na svojej stránke.

Dôvodom tohto opatrenia je podozrenie na možný výskyt plesne v baleniach, čo by mohlo ohroziť zdravie domácich miláčikov. Reťazec preto vyzýva zákazníkov k opatrnosti a prosí ich, aby dotknuté šarže svojim psom nepodávali.

Foto: mojadm.sk

Z trhu sťahujú dve šarže

Výrobcom sušených bravčových uší je česká spoločnosť Kostelecké uzeniny. Spotrebitelia by si mali skontrolovať zadnú stranu obalu a porovnať údaje s nasledujúcimi číslami:

Výrobok: DOG SNAQ bravčové ucho sušené, 240 g

  • Šarža: L000020251024 (Minimálna trvanlivosť do: 06.11.2026)
  • Šarža: L000020251106 (Minimálna trvanlivosť do: 24.10.2026)

Tovar môžete vrátiť

Spoločnosť dm drogerie markt žiada zákazníkov, aby výrobok s uvedenými šaržami prestali používať.

Zakúpený tovar je možné priniesť späť do ktorejkoľvek predajne dm na Slovensku. Personál na mieste poskytne zákazníkom ďalšie informácie o postupe vrátenia a kompenzácii.

Zdroj: Info.sk, mojadm.sk
