Z trhu sťahujú obľúbené maškrty. Môžu obsahovať pleseň
Obchodný reťazec varuje pred nevyhovujúcim výrobkom.
Sieť drogérií dm drogerie markt upozorňuje na sušené mäsové pochúťky pre psov, ktoré musela stiahnuť z predaja. Spoločnosť informovala o stiahnutí výrobku DOG SNAQ bravčové ucho sušené (240 g) od distribútora GROSSBYT, s.r.o. Dm drogerie markt o tom informovala na svojej stránke.
Dôvodom tohto opatrenia je podozrenie na možný výskyt plesne v baleniach, čo by mohlo ohroziť zdravie domácich miláčikov. Reťazec preto vyzýva zákazníkov k opatrnosti a prosí ich, aby dotknuté šarže svojim psom nepodávali.
Foto: mojadm.sk
Z trhu sťahujú dve šarže
Výrobcom sušených bravčových uší je česká spoločnosť Kostelecké uzeniny. Spotrebitelia by si mali skontrolovať zadnú stranu obalu a porovnať údaje s nasledujúcimi číslami:
Výrobok: DOG SNAQ bravčové ucho sušené, 240 g
- Šarža: L000020251024 (Minimálna trvanlivosť do: 06.11.2026)
- Šarža: L000020251106 (Minimálna trvanlivosť do: 24.10.2026)
Tovar môžete vrátiť
Spoločnosť dm drogerie markt žiada zákazníkov, aby výrobok s uvedenými šaržami prestali používať.
Zakúpený tovar je možné priniesť späť do ktorejkoľvek predajne dm na Slovensku. Personál na mieste poskytne zákazníkom ďalšie informácie o postupe vrátenia a kompenzácii.
