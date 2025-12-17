Putin nazval európskych lídrov „malými prasiatkami“
- DNES - 21:22
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu nazval európskych lídrov „malými prasiatkami“, ktoré chcú profitovať z kolapsu Ruska. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
Putin na zasadnutí na ministerstve obrany obvinil bývalého amerického prezidenta Joea Bidena zo „zámerného rozpútania“ vojny na Ukrajine a podľa jeho slov „malé európske prasiatka“ kroky Spojených štátov okamžite podporili.
„Európa chcela získať späť niečo, čo stratila v minulých historických obdobiach a pomstiť sa Rusku,“ vyhlásil Putin s tým, že tieto plány „úplne zlyhali“. „Rusko preukázalo svoju stabilitu v oblasti ekonomiky, financií, vnútropolitickej situácie spoločnosti a v oblasti obranyschopnosti,“ dodal ruský prezident.
Putin uviedol, že Rusko je pripravené na dialóg s Európou, ale to podľa neho nebude možné pri súčasnej generácii európskych politikov. Ocenil „bojovo skúsenú“ ruskú armádu, ktorá „nemá vo svete konkurenciu“.
Termín „malé prasiatka“ pre západných lídrov od roku 2022 používa podľa ruských médií aj exprezident a podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev na svojom Telegrame.
