Z trhu sťahujú múku, našli v nej kúsky skla

  • DNES - 21:21
  • Praha
Zákazníci by túto múku nemali používať.

Obchodný reťazec Makro v Česku upozorňuje na stiahnutie produktu z predaja. Ide o hladkú múku privátnej značky Fine Life, v ktorej našli úlomky skla. Obchodný reťazec Makro o tom informoval na svojej stránke.

Z trhu sťahujú produkt s označením 487150 FL Mouka hladká 10 x 1 kg. Týka sa to hladkej pšeničnej múky svetlej s dátumom výroby 12.11.2025 a dátumom spotreby 12.08.2026. Dodávateľom múky je spoločnosť Mlýny J. Voženílek.

Foto: makro.cz

Ako informovala vedúca oddelenia kvality Makro Cash & Carry ČR Petra Bártová, k stiahnutiu výrobku z trhu pristúpili z dôvodu podozrenia na výskyt úlomkov skla. „Nález cudzieho predmetu bol zistený jedným z našich odberateľov v priebehu spracovania,“ uviedla Bártová.

Spoločnosť Makro žiada zákazníkov, aby výrobok s uvedeným dátumom minimálnej trvanlivosti nekonzumovali.

Výrobok bol v predajniach Makro dostupný od 13.11.2025 do 12.12.2025. Výrobok je možné na základe predajného dokladu vrátiť do 31.1.2026 v ktorejkoľvek predajni Makro.

Zdroj: Info.sk, makro.cz
