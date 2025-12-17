  • Články
Streda, 17.12.2025
Bratislava

Dopravná nehoda mala tragický koniec: Chodec zraneniam podľahol

  • DNES - 20:47
  • Trnava/Kvetoslavov


Chodec podľahol zraneniam po utorkovej dopravnej nehode.

Tridsaťdvaročný chodec podľahol zraneniam, ktoré utrpel pri utorkovej (16. 12.) dopravnej nehode v obci Kvetoslavov (okres Dunajská Streda). Osobné auto ho podľa polície malo zraziť na priechode pre chodcov. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Podľa doteraz zistených informácií mal 30-ročný vodič ísť na aute smerom od železničného priecestia na obec Hubice, keď prednou časťou vozidla narazil do chodca. Ten mal v tom čase prechádzať po riadne vyznačenom priechode pre chodcov,“ priblížila Antalová.

Chodec utrpel pri zrážke a následnom páde na zem viaceré vážne zranenia, s ktorými bol transportovaný do dunajskostredskej nemocnice. „Žiaľ, o niekoľko hodín neskôr prišla správa, že mladý muž aj napriek maximálnej snahe lekárov, svojim zraneniam v nemocnici podľahol,“ dodala.

Policajti podrobili vodiča dychovej skúške, ktorá alkohol v jeho dychu nepotvrdila. Vyšetrovanie dopravnej nehody si prevzal vyšetrovateľ, ktorý prípad rieši v súvislosti s prečinom usmrtenia. Tragická dopravná nehoda sa stala v utorok krátko po 6.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
