Opozícia reagovala na rozhodnutie Ústavného súdu pri zmenách v ochrane oznamovateľov
PS víta pozastavenie zrušenia ÚOO, zákon označilo za pomstu.
Opozičné PS privítalo pozastavenie účinnosti zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zákon označilo za pomstu. TASR o tom informovala Jana Matiašová z mediálneho oddelenia PS.
„Je to dobrá správa pre spravodlivosť na Slovensku. Zákon o zrušení úradu a jeho nahradení novým nebude platiť dovtedy, kým Ústavný súd nepreskúma jeho súlad s ústavou. Zabránili sme tak okamžitému zničeniu fungujúcej a nezávislej inštitúcie, ktorá chráni oznamovateľov korupcie a iného protispoločenského konania,“ uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová.
Ústavný súd potvrdil, že výhrady opozície k rušeniu ÚOO sú oprávnené
ÚS SR podľa opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) potvrdil, že opozičné výhrady k rušeniu ÚOO a založeniu nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti sú oprávnené. TASR o tom v reakcii na rozhodnutie ÚS SR pozastaviť účinnosť daného zákona informoval komunikačný odbor KDH.
„Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov - a tým potvrdil, že naše výhrady môžu byť oprávnené. Aj skrátené konanie a lámanie pravidiel ‚cez koleno' touto vládou má svoje hranice. Právny štát sa nedá budovať obchádzaním zákonov a bez rešpektu k základným princípom demokracie,“ uviedli kresťanskí demokrati.
SaS považuje rozhodnutie ÚS za malé víťazstvo právneho štátu a dôležitý signál
Opozičná SaS považuje rozhodnutie ÚS SR za dôležitý signál a malé víťazstvo právneho štátu nad mafiou a jej aroganciou. Strana to uviedla vo svojej reakcii s tým, že ÚOO je jedným z pilierov boja proti korupcii.
„Jeho likvidácia by znamenala zastrašovanie ľudí, ktorí majú odvahu oznamovať nekalosti,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. Podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR za SaS Márie Kolíkovej ide o predbežné rozhodnutie, ale veľmi dôležité pre Slovensko. „Toto rozhodnutie Ústavného súdu je dôležité pre boj s korupciou, kde nezávislý úrad hrá svoju dôležitú rolu,“ podotkla.
Rozhodnutie ÚS je odkaz, že bojovať sa oplatí
Rozhodnutie ÚS je odkaz, že bojovať sa oplatí. V reakcii na stredajšie rozhodnutie to uviedol poslanec NR SR Igor Matovič (Slovensko - Za ľudí). TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.
„Aj Ústavný súd má zásadné pochybnosti o tom, či je v súlade s ústavou rušiť úrad pre ochranu oznamovateľov korupcie, a stotožnil sa s našimi argumentami opozície,“ vyhlásil Matovič.
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa NR SR Veronika Remišová považuje pozastavenie účinnosti zákona za malé svetielko nádeje, „že súčasnej hrôzovláde sa nemusí podariť zlikvidovať všetky nezávislé inštitúcie, ktoré chránia zákonnosť a verejný záujem. Ficov zlepenec sa v predvianočnom čase opäť rozhodol zahájiť frontálny útok na spravodlivosť a právny štát“.
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zákona v stredu. Rozhodol o tom na neverejnom zasadnutí pléna. Návrh skupiny opozičných poslancov NR SR prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu. Ministerstvo vnútra, ktoré legislatívne zmeny iniciovalo, reagovalo, že je pripravené zákon na súde brániť.
Opozícia v podaní namieta možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom Európskej únie, ale aj proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci kritizujú napríklad skrátenie funkčného obdobia riadne zvolenej predsedníčky ÚOO aj zmeny týkajúce sa poskytovania a prehodnocovania ochrany oznamovateľov.
Podanie na ÚS podporil aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. V prípade zákona sa obáva nezvratných zásahov do základných práv a slobôd. Hlavný problém vidí v ustanovení, ktoré umožňuje kedykoľvek preskúmať už udelenú ochranu oznamovateľa. Podľa Dobrovodského to do systému vnáša nepredvídateľnosť.
Nový úrad má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Okrem toho rieši i preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
