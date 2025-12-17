SHMÚ vydal výstrahu pre všetky okresy

  • Články
Streda, 17.12.2025Meniny má Kornélia
Bratislava

  • DNES - 19:11
  • Bratislava
Na celom území Slovenska platí výstraha.

Na celom území Slovenska treba v stredu v noci počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pre všetky okresy. Informoval o tom na svojom webe.

Výstrahy by mali predbežne platiť od 19.00 h do štvrtka (18. 12.) 10.00 h. Dohľadnosť môže klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
