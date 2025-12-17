Nehoda na železničnej trati: Vlak sa zrazil s autom
Vlaková doprava bola prerušená.
Na železničnej trati medzi Ľubochňou a Ružomberkom došlo k vážnej nehodovej udalosti. Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti, doprava v úseku Ľubochňa - Ružomberok je od 17:25 hod. prerušená.
Podľa informácií zo stránky Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR došlo k stretu nákladného vlaku Nex 49741 s osobným automobilom na železničnom priecestí.
V dôsledku nehody je prevádzka v dotknutom úseku prerušená. Cestujúci musia počítať so značným zdržaním, prípadne s nutnosťou náhradnej autobusovej dopravy. Viaceré vlaky boli odrieknuté:
Os 3928 (Liptovský Mikuláš 16:42 - Skalité 19:28) je odrieknutý v úseku Ružomberok - Ľubochňa.
Os 3427 (Čadca 16:04 - Liptovský Mikuláš 18:14) je odrieknutý v úseku Ľubochňa - Ružomberok.
Os 3928 (Liptovský Mikuláš 16:42 - Skalité 19:28) aktuálne mešká zo žst. Ľubochňa 39 minút.
Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o transformácii ÚOO na nový úrad
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad.
Muž mal lákať maloleté dievčatá do auta, polícia žiada verejnosť o informácie
Polícia sa zaoberá prípadom lákania maloletých dievčat do auta.
Predajňová končí vo funkcii generálnej riaditeľky Slovenského národného múzea
Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Andrea Predajňová končí na svojom poste.
Hnutie Slovensko spustilo anketu o premlčateľnosti vrážd, znásilnení a korupcie
Opozičné Hnutie Slovensko zverejnilo v stredu ďalšiu otázku, o ktorej môžu ľudia hlasovať na webe Prevrat2027.sk.