Streda, 17.12.2025Meniny má Kornélia
Bratislava

Nehoda na železničnej trati: Vlak sa zrazil s autom

  • DNES - 18:15
  • Ľubochňa
Nehoda na železničnej trati: Vlak sa zrazil s autom

Vlaková doprava bola prerušená.

Na železničnej trati medzi Ľubochňou a Ružomberkom došlo k vážnej nehodovej udalosti. Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti, doprava v úseku Ľubochňa - Ružomberok je od 17:25 hod. prerušená.

Podľa informácií zo stránky Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR došlo k stretu nákladného vlaku Nex 49741 s osobným automobilom na železničnom priecestí.

V dôsledku nehody je prevádzka v dotknutom úseku prerušená. Cestujúci musia počítať so značným zdržaním, prípadne s nutnosťou náhradnej autobusovej dopravy. Viaceré vlaky boli odrieknuté:

Os 3928 (Liptovský Mikuláš 16:42 - Skalité 19:28) je odrieknutý v úseku Ružomberok - Ľubochňa.

Os 3427 (Čadca 16:04 - Liptovský Mikuláš 18:14) je odrieknutý v úseku Ľubochňa - Ružomberok.

Os 3928 (Liptovský Mikuláš 16:42 - Skalité 19:28) aktuálne mešká zo žst. Ľubochňa 39 minút.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/ideme.vlakom.zssk
