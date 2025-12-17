O návrhu na vyslovenie dôvery Babišovej vláde sa bude rokovať v januári
- DNES - 16:47
- Praha
Českí poslanci budú rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde Andreja Babiša 13. januára 2026.
Podľa predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru to bude druhý bod programu riadneho zasadnutia snemovne, informuje TASR podľa webu idnes.cz.
„Hlasovanie o dôvere vláde sa uskutoční v utorok 13. januára. Zasadnutie začne o 11.00 h,“ povedal Okamura. Podľa webu idnes.cz sa očakáva, že kabinet premiéra Babiša dôveru získa.
Nová česká vláda sa funkcie oficiálne ujala v pondelok, kedy ju na Pražskom hrade vymenoval prezident Petr Pavel. Skladá sa z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi.
Podľa českej ústavy musí novovymenovaná vláda požiadať Poslaneckú snemovňu o vyslovenie dôvery do 30 dní a jej predseda musí na základe rokovacieho poriadku zaradiť tento návrh do programu nasledujúceho plenárneho zasadnutia.
Koalícia ANO, SPD a Motoristi má v dolnej komore väčšinu 108 z 200 hlasov a vláda na získanie dôvery, musí získať podporu väčšiny prítomných poslancov.
Ak zlyhajú rokovania, Rusko podľa Putina dosiahne ciele na Ukrajine vojensky
Ak zlyhajú mierové rokovania, Rusko dosiahne svoje ciele na Ukrajine vrátane dobytia jej územia, ktoré si nárokuje, vojenskými prostriedkami.
Europoslanci schválili plán na ukončenie dovozu ruského plynu
Európsky parlament v stredu schválil plán EÚ na postupné ukončenie dovozu potrubného a skvapalneného ruského plynu najneskôr do jesene 2027.
Muža, ktorý údajne uniesol a väznil 12-ročného chlapca, poslal súd do väzby
Muža, ktorý podľa polície uniesol 12-ročného chlapca a následne ho niekoľko dní väznil na chate, poslal v stredu Okresný súd v Zlíne do väzby.
Na Ukrajine padol ďalší Čech, profesionálny vojak, ktorý odišiel z armády ČR
Na Ukrajine padol ďalší český dobrovoľník. Išlo o profesionálneho vojaka, ktorý odišiel z českej armády, aby mohol vstúpiť do tej ukrajinskej a zapojiť sa do boja proti Rusku.