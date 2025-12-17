O návrhu na vyslovenie dôvery Babišovej vláde sa bude rokovať v januári

  • Články
Bratislava

Českí poslanci budú rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde Andreja Babiša 13. januára 2026.

Podľa predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru to bude druhý bod programu riadneho zasadnutia snemovne, informuje TASR podľa webu idnes.cz.

Hlasovanie o dôvere vláde sa uskutoční v utorok 13. januára. Zasadnutie začne o 11.00 h,“ povedal Okamura. Podľa webu idnes.cz sa očakáva, že kabinet premiéra Babiša dôveru získa.

Nová česká vláda sa funkcie oficiálne ujala v pondelok, kedy ju na Pražskom hrade vymenoval prezident Petr Pavel. Skladá sa z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi.

Podľa českej ústavy musí novovymenovaná vláda požiadať Poslaneckú snemovňu o vyslovenie dôvery do 30 dní a jej predseda musí na základe rokovacieho poriadku zaradiť tento návrh do programu nasledujúceho plenárneho zasadnutia.

Koalícia ANO, SPD a Motoristi má v dolnej komore väčšinu 108 z 200 hlasov a vláda na získanie dôvery, musí získať podporu väčšiny prítomných poslancov.

Zdroj: Info.sk, TASR
