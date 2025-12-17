  • Články
Streda, 17.12.2025Meniny má Kornélia
Bratislava

Muž mal lákať maloleté dievčatá do auta, polícia žiada verejnosť o informácie

  • DNES - 16:25
  • Bratislava
Muž mal lákať maloleté dievčatá do auta, polícia žiada verejnosť o informácie

Polícia sa zaoberá prípadom lákania maloletých dievčat do auta.

Seneckí policajti sa zaoberajú prípadom údajného lákania maloletých dievčat do auta značky Mercedes pred jednou zo základných škôl v meste. Na linke 158 dostali oznámenie, podľa ktorého mali byť dievčatá oslovené neznámym mužom, ktorý im mal ponúknuť odvoz. Z miesta ušli a udalosť nahlásili rodičom. Polícia už posilnila výkon služby v okolí základných škôl. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

V tejto súvislosti apelujeme na občanov, aby v prípade, ak disponujú akýmikoľvek informáciami k vyššie uvedenému prípadu, bezodkladne kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158,“ uviedol Szeiff. Pripomenul tiež, že včasné nahlásenie takýchto prípadov na linke 158 zvýši pravdepodobnosť objasnenia skutku.

Zdroj: Info.sk, TASR
