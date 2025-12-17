Muž mal lákať maloleté dievčatá do auta, polícia žiada verejnosť o informácie
Polícia sa zaoberá prípadom lákania maloletých dievčat do auta.
Seneckí policajti sa zaoberajú prípadom údajného lákania maloletých dievčat do auta značky Mercedes pred jednou zo základných škôl v meste. Na linke 158 dostali oznámenie, podľa ktorého mali byť dievčatá oslovené neznámym mužom, ktorý im mal ponúknuť odvoz. Z miesta ušli a udalosť nahlásili rodičom. Polícia už posilnila výkon služby v okolí základných škôl. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„V tejto súvislosti apelujeme na občanov, aby v prípade, ak disponujú akýmikoľvek informáciami k vyššie uvedenému prípadu, bezodkladne kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158,“ uviedol Szeiff. Pripomenul tiež, že včasné nahlásenie takýchto prípadov na linke 158 zvýši pravdepodobnosť objasnenia skutku.
Predajňová končí vo funkcii generálnej riaditeľky Slovenského národného múzea
Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Andrea Predajňová končí na svojom poste.
Hnutie Slovensko spustilo anketu o premlčateľnosti vrážd, znásilnení a korupcie
Opozičné Hnutie Slovensko zverejnilo v stredu ďalšiu otázku, o ktorej môžu ľudia hlasovať na webe Prevrat2027.sk.
Falošní predajcovia áut oklamali ľudí a zobrali od nich peniaze
Dvaja muži na inzertných portáloch uverejňovali ponuky na predaj rôznych áut a vystupovali ako konatelia existujúcich spoločností.
Dlhodobo nepoistené vozidlá majú byť vyradené z evidencie
Vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené PZP má priniesť návrh zákona, ktorým sa menia zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami.