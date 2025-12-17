Predajňová končí vo funkcii generálnej riaditeľky Slovenského národného múzea
Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Andrea Predajňová končí na svojom poste. TASR o tom informovala Petra Demková, riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR. Riadením SNM poverili Vieroslavu Bernátovú.
„Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odvolala z funkcie štatutárky SNM Andreu Predajňovú. Tento krok urobila na základe jej osobnej žiadosti,“ skonštatovala Demková s tým, že šéfka rezortu kultúry sa Predajňovej za doterajšiu prácu poďakovala.
Ministerka kultúry pre TASR v stredu popoludní potvrdila, že za rezignáciou Predajňovej je psychický i fyzický nápor, ktorému štatutárka pri riadení inštitúcie čelila. „V tejto pozícii ste konfrontovaný s tým, ako sa postupne vynárajú fakty a s tým súvisiace neriešené problémy, ktoré ste zdedili a musíte sa s nimi neustále boriť,“ upozornila ministerka. Priznala, že i napriek snahe pomôcť cítila zo strany odchádzajúcej šéfky SNM narastajúcu vôľu po zmene. „V posledných rozhovoroch mi naznačila, že by sa rada vrátila na svoju predchádzajúcu pozíciu v Múzeu Betliar,“ dodala Šimkovičová. Predajňová tak podľa jej slov odchádza len z postu generálnej riaditeľky SNM. „V rámci ministerstva bude mať na starosti Betliar,“ potvrdila.
V súvislosti s nástupcom odchádzajúcej generálnej riaditeľky SNM, rovnako tak i v podobnej situácii, v ktorej je po odchode Šimona Svitoka Štátna opera v Banskej Bystrici, hovorí Šimkovičová o potrebe nájsť predovšetkým zdatného manažéra, schopného obsiahnuť ekonomické a personálne riadenie inštitúcie. „Zatiaľ sme to otvorili, budeme sa tomu venovať počas najbližšieho obdobia,“ uviedla Šimkovičová.
Predajňová viedla SNM od začiatku mája 2025, ministerka ju vymenovala na základe výberového konania.
