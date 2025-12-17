  • Články
Bratislava

Predajňová končí vo funkcii generálnej riaditeľky Slovenského národného múzea

Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Andrea Predajňová končí na svojom poste. TASR o tom informovala Petra Demková, riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR. Riadením SNM poverili Vieroslavu Bernátovú.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odvolala z funkcie štatutárky SNM Andreu Predajňovú. Tento krok urobila na základe jej osobnej žiadosti,“ skonštatovala Demková s tým, že šéfka rezortu kultúry sa Predajňovej za doterajšiu prácu poďakovala.

Ministerka kultúry pre TASR v stredu popoludní potvrdila, že za rezignáciou Predajňovej je psychický i fyzický nápor, ktorému štatutárka pri riadení inštitúcie čelila. „V tejto pozícii ste konfrontovaný s tým, ako sa postupne vynárajú fakty a s tým súvisiace neriešené problémy, ktoré ste zdedili a musíte sa s nimi neustále boriť,“ upozornila ministerka. Priznala, že i napriek snahe pomôcť cítila zo strany odchádzajúcej šéfky SNM narastajúcu vôľu po zmene. „V posledných rozhovoroch mi naznačila, že by sa rada vrátila na svoju predchádzajúcu pozíciu v Múzeu Betliar,“ dodala Šimkovičová. Predajňová tak podľa jej slov odchádza len z postu generálnej riaditeľky SNM. „V rámci ministerstva bude mať na starosti Betliar,“ potvrdila.

V súvislosti s nástupcom odchádzajúcej generálnej riaditeľky SNM, rovnako tak i v podobnej situácii, v ktorej je po odchode Šimona Svitoka Štátna opera v Banskej Bystrici, hovorí Šimkovičová o potrebe nájsť predovšetkým zdatného manažéra, schopného obsiahnuť ekonomické a personálne riadenie inštitúcie. „Zatiaľ sme to otvorili, budeme sa tomu venovať počas najbližšieho obdobia,“ uviedla Šimkovičová.

Predajňová viedla SNM od začiatku mája 2025, ministerka ju vymenovala na základe výberového konania.

Zdroj: Info.sk, TASR
