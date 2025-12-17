  • Články
Streda, 17.12.2025Meniny má Kornélia
Bratislava

Hnutie Slovensko spustilo anketu o premlčateľnosti vrážd, znásilnení a korupcie

  • DNES - 15:37
  • Bratislava
Opozičné Hnutie Slovensko zverejnilo v stredu ďalšiu otázku, o ktorej môžu ľudia hlasovať na webe Prevrat2027.sk. Pýta sa ich, či súhlasia s tým, aby sa zrušili premlčacie lehoty za vraždu, znásilnenie, korupciu a zneužitie maloletých. Hnutie navrhuje, aby sa takéto skutky nikdy nepremlčali.

Aby páchatelia týchto štyroch závažných zločinov do smrti žili v strachu, že na to niekto príde a pôjdu za to do basy, kde dostanú spravodlivý trest. Takto je to fér,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič.

Matovič zároveň predstavil výsledky prieskumu o predchádzajúcej otázke, ktorá sa týkala návrhu, aby poslanci a ministri podliehali rovnakej povinnosti podrobiť sa kontrole na alkohol a drogy ako obyčajní zamestnanci. Podľa výsledkov agentúry SCIO pre hnutie, bolo 98 percent opýtaných za. Prieskum sa uskutočnil 10. až 14. novembra. „Zatiaľ je to otázka, ktorá mala najväčšiu podporu zo všetkých. Aj pri predošlých bola výrazná podpora, ale pri tejto to bolo blízko k 100 percent, a to v prieskume aj pri hlasovaní na našej stránke. Ľudia chcú vidieť politikov, ktorí, keď rozhodujú o ich osudoch, nebudú ožratí,“ uviedol Matovič.

Hnutie Slovensko predstavuje každý mesiac jednu otázku. Robí tak aj v kontexte vyjadrenia lídra najsilnejšej opozičnej strany Michala Šimečku, ktorý vylúčil spoluprácu s Hnutím Slovensko. Matovič zdôraznil, že hnutie je pripravené spolupracovať, avšak podmienky spolupráce určujú ľudia prostredníctvom ankety. Líder hnutia tiež uviedol, že pripravených majú prvých desať otázok z 25. Avizoval, že v januári budú organizovať diskusie s občanmi, kde budú počúvať ich problémy, identifikovať tie najväčšie, na ich základe budú predstavovať riešenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
