V bratislavských Vajnoroch spustili výstavbu novej národnej nemocnice
- DNES - 14:35
- Bratislava
V bratislavských Vajnoroch v stredu oficiálne spustili výstavbu novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika.
Na tlačovej konferencii o tom informovali minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorí zároveň na mieste staveniska poklepali základný kameň.
„Úvodným výkopom a oficiálnym spustením výstavby nemocnice robíme absolútne zásadný krok k tomu, aby Slovenská republika konečne mala koncové zariadenie odborne, technologicky aj ľudsky vybavené, ktoré bude spĺňať najmodernejšie štandardy,“ povedal Šaško.
Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má stáť na pozemku ministerstva obrany. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu.
S výstavbou novej národnej univerzitnej nemocnice sa pôvodne počítalo na bratislavských Rázsochách. Vláda neskôr odobrila výstavbu v Ružinove.
