Ak zlyhajú rokovania, Rusko podľa Putina dosiahne ciele na Ukrajine vojensky
- DNES - 14:24
- Moskva
Ak zlyhajú mierové rokovania, Rusko dosiahne svoje ciele na Ukrajine vrátane dobytia jej územia, ktoré si nárokuje, vojenskými prostriedkami. V stredu to podľa agentúry Reuters vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň podľa agentúry TASS tvrdil, že vojnu na Ukrajine nezačalo Rusko, ale Západ, a že Moskva sa ju len snaží ukončiť. Informuje o tom TASR.
„Ciele špeciálnej vojenskej operácie budú bezpodmienečne dosiahnuté,“ uviedol Putin na zasadnutí na ministerstve obrany s odkazom na termín, ktorým Moskva označuje ruskú inváziu na Ukrajinu. Uviedol, že Rusko uprednostňuje odstránenie tzv. základných príčin prostredníctvom diplomacie.
„Ak protivník a jeho zahraniční patróni odmietnu viesť vecnú diskusiu, Rusko oslobodí svoje historické územia vojenskými prostriedkami. Úloha vytvorenia a rozšírenia bezpečnostnej nárazníkovej zóny bude tiež dôsledne riešená,“ povedal šéf Kremľa.
Rusko však podľa neho uprednostňuje odstránenie tzv. základných príčin konfliktu prostredníctvom diplomacie a je pripravené vyriešiť všetky otázky mierovou cestou.
„Neboli sme to my, kto začal vojnu v roku 2022; boli to deštruktívne sily na Ukrajine s podporou Západu – v podstate to bol samotný Západ, kto túto vojnu rozpútal. My sa ju len snažíme ukončiť, dať jej koniec,“ tvrdil Putin.
Ruský prezident privítal pokrok v dialógu so Spojenými štátmi pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Moskva podľa neho podporuje budovanie vzájomne prospešnej a rovnocennej spolupráce s USA i európskymi štátmi a vytvorenie jednotného bezpečnostného systému v celej Eurázii.
Putin takisto povedal, že ľudia v Európe sú strašení vojnou s Ruskom, a obvinil európskych lídrov, ktorí varujú pred priamou konfrontáciou s Moskvou, z podnecovania hystérie. „Opakovane som vyhlásil: je to lož, nezmysel, čistý nezmysel o nejakej imaginárnej ruskej hrozbe pre európske krajiny. Ale robí sa to celkom zámerne,“ povedal.
