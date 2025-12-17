Falošní predajcovia áut oklamali ľudí a zobrali od nich peniaze
Dvaja muži na inzertných portáloch uverejňovali ponuky na predaj rôznych áut a vystupovali ako konatelia existujúcich spoločností.
Zvolenskí kriminalisti zistili, že takto oklamali minimálne 11 ľudí a zobrali od nich viac ako 20.000 eur. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Podľa policajtov je predpoklad, že poškodených bude viac a celková škoda, ktorú muži spôsobili, bude v státisícoch eur. Vyšetrovateľ dvoch ľudí vo veku 28 rokov obvinil zo zločinu podvodu, obaja obvinení sú stíhaní väzobne. „Záujemcom o kúpu áut posielali fiktívne zálohové faktúry napriek tomu, že inzerované vozidlá nemali k dispozícii a nemohli im ich dodať,“ objasňujú s tým, že peniaze muži následne použili pre vlastnú potrebu.
Ako ďalej uviedli, inzeráty pôsobili navonok dôveryhodne a podvodníci sa skrývali za reálne spoločnosti a zneužívali ich obchodné meno. Bankové účty a mobily, ktoré používali, boli podľa polície vedené spravidla na osoby bez domova z rôznych kútov Slovenska. Pripomína, že to sťažovalo prácu kriminalistov. „Podvodníkov sa nakoniec podarilo v spolupráci s Národnou centrálou osobitných druhov kriminality v Nitre vypátrať a zadržať priamo pri výbere finančnej hotovosti v Bratislave,“ reaguje. Počas akcie zaistili aj finančnú hotovosť i dve motorové vozidlá v celkovej hodnote približne 90.000 eur.
Policajti ľuďom odporúčajú, aby boli v podobných prípadoch obozretní. „Treba si z dostupných zdrojov overiť informácie o firme, kontaktovať priamo konateľa a pri platbách kontrolovať meno príjemcu s firmou a konateľom,“ zhrnuli.
