Na Ukrajine padol ďalší Čech, profesionálny vojak, ktorý odišiel z armády ČR
- DNES - 11:58
- Praha
Na Ukrajine padol ďalší český dobrovoľník. Išlo o profesionálneho vojaka, ktorý odišiel z českej armády, aby mohol vstúpiť do tej ukrajinskej a zapojiť sa do boja proti Rusku.
Na jeho úmrtie v stredu upozornil server iRozhlas.cz. České ministerstvo zahraničných vecí dosiaľ eviduje štyri úmrtia Čechov v bojoch na Ukrajine, v skutočnosti ich je zrejme viac, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Padlý 27-ročný bývalý profesionálny vojak patril podľa iRozhlasu do 4. brigády rýchleho nasadenia českej armády. Po tom, ako z nej dobrovoľne odišiel, slúžil dva roky u rozviedky v ukrajinskej armáde. Podľa servera zahynul na záporožskom fronte.
Hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake uviedol, že rezort na Ukrajine eviduje štyri potvrdené úmrtia českých dobrovoľníkov, najmenej päť nezvestných a jedného muža, ktorý je v ruskom zajatí.
Zomrelých českých dobrovoľníkov na Ukrajine je však zrejme viac. Na prelome novembra a decembra médiá informovali o dvoch padlých Čechoch, pričom jeden z nich údajne na Ukrajine žil. V minulosti sa písalo ešte minimálne o ďalších troch - jeden zomrel v júni pri Charkove, iný vo februári 2024 pri Avdijivke a ďalší v marci 2023 pri Bachmute.
