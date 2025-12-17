Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnej 57-ročnej Zdenke
Polícia pátra po nezvestnej 57-ročnej Zdenke Klubertovej z Kežmarku, ktorá má prechodný pobyt vo Veľkej Lomnici.
Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, jej nezvestnosť oznámili v utorok (16. 12.) v nočných hodinách.
„V nedeľu (14. 12.) po polnoci odišla z jedného z nočných podnikov v Poprade a doposiaľ o sebe nepodala žiadnu správu,“ uviedla hovorkyňa. Nezvestná žena je vysoká 170 centimetrov, má útlu postavu, krátke blond vlasy s ružovým melírom na vrchu hlavy a modré oči. Naposledy mala oblečenú čiernu bundu, modré rifle a so sebou mala sivú trblietavú kabelku v tvare obdĺžnika.
Polícia vyzýva občanov, aby akékoľvek poznatky k nezvestnej žene oznámili na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na telefónnej linke 158 alebo prostredníctvom sociálnej siete.
Pri dopravnej nehode v okrese Sabinov prišiel o život 39-ročný muž
Pri stredajšej rannej dopravnej nehode v okrese Sabinov prišiel o život 39-ročný muž. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Vláda schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na obranu štátu
Vláda SR v stredu schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu. Zahŕňa aktivity, ktoré budú vykonané v rokoch 2026 a 2027. Materiál predložilo Ministerstvo obrany SR.
Prezident opätovne nepodpísal zákon o transformácii ÚOO na nový úrad
Prezident SR Peter Pellegrini opätovne nepodpísal zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
Premiér: Nepodporím využitie zmrazených aktív na podporu vojny na Ukrajine
Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepodporí na zasadnutí Európskej rady v Bruseli žiadnu schému, teda ani využitie zmrazených ruských aktív, ktorá by viedla k ďalšej podpore vojny na Ukrajine.