Pri dopravnej nehode v okrese Sabinov prišiel o život 39-ročný muž
Pri stredajšej rannej dopravnej nehode v okrese Sabinov prišiel o život 39-ročný muž. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
K tragickej dopravnej nehode došlo medzi Sabinovom a obcou Červená Voda po 8.00 h. „Tridsaťdeväťročný muž viedol osobné vozidlo, pričom z doposiaľ neznámej príčiny s ním zišiel mimo cestu. Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste napriek snahe záchranárov podľahol,“ uvádza polícia s tým, že presnú príčinu nehody bude zisťovať.
Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnej 57-ročnej Zdenke
Polícia pátra po nezvestnej 57-ročnej Zdenke Klubertovej z Kežmarku, ktorá má prechodný pobyt vo Veľkej Lomnici.
Vláda schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na obranu štátu
Vláda SR v stredu schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu. Zahŕňa aktivity, ktoré budú vykonané v rokoch 2026 a 2027. Materiál predložilo Ministerstvo obrany SR.
Prezident opätovne nepodpísal zákon o transformácii ÚOO na nový úrad
Prezident SR Peter Pellegrini opätovne nepodpísal zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
Premiér: Nepodporím využitie zmrazených aktív na podporu vojny na Ukrajine
Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepodporí na zasadnutí Európskej rady v Bruseli žiadnu schému, teda ani využitie zmrazených ruských aktív, ktorá by viedla k ďalšej podpore vojny na Ukrajine.