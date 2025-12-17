Vláda schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na obranu štátu
Vláda SR v stredu schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu. Zahŕňa aktivity, ktoré budú vykonané v rokoch 2026 a 2027. Materiál predložilo Ministerstvo obrany SR.
„Popri niektorých už tradičných aktivitách sa v pláne na ďalšie obdobie navrhuje zaradiť aktivitu organizovanú Ministerstvom obrany SR – odborný seminár Plánovanie obrany štátu – podpora obrany štátu v roku 2026, ktorá zahrnie skupinu prednášok zo strany viacerých iných orgánov štátnej správy, čím sa zvýši miera aktívnej angažovanosti ďalších orgánov štátnej správy v tejto príprave,“ uviedol rezort obrany v dokumente.
Do plánu vláda zahrnula rôzne semináre pre pracovníkov ministerstiev a iných štátnych orgánov. Okrem toho v ňom uviedla aj vojenské cvičenia Severoatlantickej aliancie. Materiál zároveň hodnotí vykonanie podobných aktivít v roku 2025.
Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnej 57-ročnej Zdenke
Polícia pátra po nezvestnej 57-ročnej Zdenke Klubertovej z Kežmarku, ktorá má prechodný pobyt vo Veľkej Lomnici.
Pri dopravnej nehode v okrese Sabinov prišiel o život 39-ročný muž
Pri stredajšej rannej dopravnej nehode v okrese Sabinov prišiel o život 39-ročný muž. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Prezident opätovne nepodpísal zákon o transformácii ÚOO na nový úrad
Prezident SR Peter Pellegrini opätovne nepodpísal zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
Premiér: Nepodporím využitie zmrazených aktív na podporu vojny na Ukrajine
Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepodporí na zasadnutí Európskej rady v Bruseli žiadnu schému, teda ani využitie zmrazených ruských aktív, ktorá by viedla k ďalšej podpore vojny na Ukrajine.