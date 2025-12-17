  • Články
Vláda schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na obranu štátu

  DNES - 11:17
  Bratislava
Vláda SR v stredu schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu. Zahŕňa aktivity, ktoré budú vykonané v rokoch 2026 a 2027. Materiál predložilo Ministerstvo obrany SR.

Popri niektorých už tradičných aktivitách sa v pláne na ďalšie obdobie navrhuje zaradiť aktivitu organizovanú Ministerstvom obrany SR – odborný seminár Plánovanie obrany štátu – podpora obrany štátu v roku 2026, ktorá zahrnie skupinu prednášok zo strany viacerých iných orgánov štátnej správy, čím sa zvýši miera aktívnej angažovanosti ďalších orgánov štátnej správy v tejto príprave,“ uviedol rezort obrany v dokumente.

Do plánu vláda zahrnula rôzne semináre pre pracovníkov ministerstiev a iných štátnych orgánov. Okrem toho v ňom uviedla aj vojenské cvičenia Severoatlantickej aliancie. Materiál zároveň hodnotí vykonanie podobných aktivít v roku 2025.

Zdroj: Info.sk, TASR
