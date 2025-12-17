  • Články
Leyenová: Nasledujúce dni sú kľúčové pre zabezpečenie financovania Ukrajiny

  • DNES - 11:05
Európska únia musí tento týždeň na summite v Bruseli prijať rozhodnutie o financovaní Ukrajiny, povedala v stredu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Lídri členských krajín EÚ sú podľa agentúry AFP pod tlakom, aby sa dohodli na pláne využitia zmrazených ruských aktív, informuje TASR.

Neexistuje dôležitejší čin európskej obrany, než podpora obrany Ukrajiny. Nasledujúce dni budú kľúčovým krokom pri zabezpečovaní tejto podpory. Je na nás, ako budeme financovať boj Ukrajiny. Je to vec naliehavá, všetci to vidíme, všetci to cítime, pretože tak, ako sa zintenzívňujú mierové rokovania, tak isto sa zintenzívňuje ruská baráž útokov,“ uviedla Leyenová.

Poznamenala, že je potrebné posilniť schopnosť Ukrajiny zabezpečiť reálny mier - spravodlivý, trvalý, ktorý bude chrániť Ukrajinu, a tým chrániť aj Európu. Podľa jej slov ide aj o to, aby sa zvýšili náklady Ruska na vedenie tejto vojny. Je však nutné rozhodnúť o tom, ako financovať Ukrajinu, vyhlásila.

Predsedníčka EK tvrdí, že Európa musí byť zodpovedná za svoju vlastnú bezpečnosť. Európa si podľa nej „nemôže dovoliť, aby iní určovali jej pohľad na svet.“ konštatovala, že hoci je správne, že stratégia národnej bezpečnosti tvrdí, že podiel Európy na globálnom HDP klesá, ale Spojené štáty sú na rovnakej ceste, informuje Reuters.

Našou úlohou na summite tento týždeň bude ukázať, že sa zameriavame na našu vlastnú stratégiu, na naše vlastné záujmy a na naše vlastné priority,“ povedala. Ide podľa nej o moment nezávislosti Európy. Potrebné je aj rozvíjať nové schopnosti, aby bol euroblok schopný čeliť novým výzvam hybridnej vojny.

V Bruseli sa v stredu začína summit EÚ, kde sa lídri majú rozhodnúť, či sú pripravení poskytnúť Ukrajine zmrazený ruský štátny majetok v EÚ ako pôžičku na pokrytie jej dlhodobých finančných potrieb.

Koncom minulého týždňa členské štáty EÚ odhlasovali, že ruské aktíva zostávajú zmrazené na neobmedzený čas. V praxi to znamená, že keď sa bude na pôde Rady Európy každých šesť mesiacov hlasovať o pokračovaní európskych sankcií voči Rusku, zmrazených aktív ruskej centrálnej banky sa to týkať nebude - zostanú zmrazené, aj keby nejaký štát Únie predĺženie sankcií vetoval.

Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v pondelok uviedla, že rokovania o využití zmrazených ruských aktív sú čoraz zložitejšie. Tento týždeň v Bruseli označila za veľmi dôležitý.

Zdroj: Info.sk, TASR
