  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 17.12.2025Meniny má Kornélia
Bratislava

Babiš: ČR podporuje ďalšiu finančnú pomoc Kyjevu, otázka je, ako peniaze zaistiť

  • DNES - 10:41
  • Praha
Babiš: ČR podporuje ďalšiu finančnú pomoc Kyjevu, otázka je, ako peniaze zaistiť

Česko podľa premiéra Andreja Babiša nespochybňuje ďalšiu finančnú pomoc pre Ukrajinu.

Debata sa podľa jeho slov vedie o tom, akým spôsobom peniaze zabezpečiť. Využitie zmrazených ruských aktív by ČR podporila za určitých podmienok - musia sa zohľadniť obavy Belgicka a záruky poskytované členskými štátmi musia byť dobrovoľné. Babiš to povedal v stredu po rokovaní Výboru pre európske záležitosti v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ďalšiu finančnú pomoc, samozrejme, podporujeme. Debata je o tom, akým spôsobom tie peniaze pre Ukrajinu zabezpečíme. Myslíme si, že ich môžeme zabezpečiť tak, ako to bolo v minulosti, teda že EÚ si ich zoženie na finančnom trhu,“ povedal Babiš.

V otázke použitia zmrazených ruských aktív zdôraznil, že Česko žiadne garancie dávať nebude. „Ak by došlo k tomu, že členské štáty budú chcieť použiť ruské aktíva, tak my za to v žiadnom prípade ručiť nebudeme. Nebudeme tu zaťažovať naše rozpočty do budúcnosti,“ podotkol.

Väčší zmysel by však podľa Babiša dávalo, ak by sa zmrazené ruské aktíva využili skôr na reparácie po ukončení vojny. Keď sa minulý týždeň v Bruseli stretol aj s belgickým premiérom Bartom De Weverom, ten mu vraj vysvetľoval obavy svojej krajiny a tvrdil, že akonáhle EÚ siahne na zmrazené ruské aktíva, reakcia Ruska môže byť taká, že zabaví všetok majetok členských štátov EÚ, banky či podniky.

Využitie zablokovaných ruských peňazí je jedným z návrhov Európskej komisie, ako financovať pomoc Ukrajine. EÚ by Kyjevu poskytla reparačnú pôžičku, ktorá by bola zaistená práve ruskými aktívami. Tie sa nachádzajú najmä v Belgicku a Luxembursku. Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot argumentoval, že reparačná pôžička je najhoršia možnosť, ako financie zabezpečiť, pretože je riskantná a nikdy predtým sa nepoužila.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na Ukrajine padol ďalší Čech, profesionálny vojak, ktorý odišiel z armády ČR

Na Ukrajine padol ďalší Čech, profesionálny vojak, ktorý odišiel z armády ČR

DNES - 11:58Zahraničné

Na Ukrajine padol ďalší český dobrovoľník. Išlo o profesionálneho vojaka, ktorý odišiel z českej armády, aby mohol vstúpiť do tej ukrajinskej a zapojiť sa do boja proti Rusku.

Leyenová: Nasledujúce dni sú kľúčové pre zabezpečenie financovania Ukrajiny

Leyenová: Nasledujúce dni sú kľúčové pre zabezpečenie financovania Ukrajiny

DNES - 11:05Zahraničné

Európska únia musí tento týždeň na summite v Bruseli prijať rozhodnutie o financovaní Ukrajiny, povedala v stredu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Trump zablahoželal Babišovi k nástupu do funkcie, verí v spoluprácu

Trump zablahoželal Babišovi k nástupu do funkcie, verí v spoluprácu

DNES - 8:15Zahraničné

Americký prezident Donald Trump zablahoželal českému premiérovi Andrejovi Babišovi k nástupu do funkcie.

Syna zosnulého režiséra Reinera obžalovali z vraždy svojich rodičov

Syna zosnulého režiséra Reinera obžalovali z vraždy svojich rodičov

DNES - 6:59Zahraničné

Americká prokuratúra v utorok obžalovala syna známeho hollywoodskeho režiséra Roba Reinera z dvoch vrážd prvého stupňa v súvislosti s brutálnym zabitím svojich rodičov.

Vosveteit.sk
Používatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOSPoužívatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOS
Nový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každýNový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každý
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidelUkrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvodHranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazaťPoužívatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávaťVedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starnemeVyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
POZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvojPOZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvoj
Vedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za životVedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za život
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP