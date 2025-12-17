Prezident opätovne nepodpísal zákon o transformácii ÚOO na nový úrad
Prezident SR Peter Pellegrini opätovne nepodpísal zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Kancelária prezidenta SR o tom informuje na svojom webe. Zákon tak bude platiť aj bez podpisu hlavy štátu.
Úrad na ochranu oznamovateľov sa transformuje na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti bude riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.
Poslanci Národnej rady SR návrh schválili 9. decembra. Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. Prezident zákon vetoval. Odôvodnil to absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku. Poslanci jeho veto prelomili a zákon opätovne schválili 12. decembra. Prezident avizoval, že ani po prelomení veta zákon nepodpíše pre pretrvávajúce výhrady.
Predkladateľ zákona rezort vnútra argumentoval, že zriadením jednotného úradu sa vytvorí predpoklad na okamžité a koordinované zabezpečenie ochrany ohrozených osôb. „Existujúci model inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti je v súčasnosti rozdelený medzi viaceré štátne orgány, čo vedie k jeho zníženej efektivite a k praktickému oslabeniu garancie práv obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ doplnilo.
Zákon prináša aj ďalšie zmeny. Rieši preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania. Prokurátor či správny orgán by tak po novom mali byť počas poskytovania ochrany chránenému povinní priebežne preskúmavať, či kvalifikované oznámenie, na základe ktorého sa rozhodlo o poskytnutí ochrany, spĺňa podmienku kvalifikovanosti a či bolo urobené v dobrej viere. Urobiť by tak museli aj na základe podnetu zamestnávateľa chráneného oznamovateľa. Podnet by však musel obsahovať informácie, ktoré majú priamu súvislosť s posúdením kvalifikovanosti oznámenia a konaním chráneného oznamovateľa v dobrej viere. V prípade, že by správny orgán či prokurátor zistili, že oznámenie nespĺňa podmienku kvalifikovanosti, alebo že nebolo urobené v dobrej viere, zrušia rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana.
Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.
Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnej 57-ročnej Zdenke
Polícia pátra po nezvestnej 57-ročnej Zdenke Klubertovej z Kežmarku, ktorá má prechodný pobyt vo Veľkej Lomnici.
Pri dopravnej nehode v okrese Sabinov prišiel o život 39-ročný muž
Pri stredajšej rannej dopravnej nehode v okrese Sabinov prišiel o život 39-ročný muž. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Vláda schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na obranu štátu
Vláda SR v stredu schválila plán prípravy orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu. Zahŕňa aktivity, ktoré budú vykonané v rokoch 2026 a 2027. Materiál predložilo Ministerstvo obrany SR.
Premiér: Nepodporím využitie zmrazených aktív na podporu vojny na Ukrajine
Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepodporí na zasadnutí Európskej rady v Bruseli žiadnu schému, teda ani využitie zmrazených ruských aktív, ktorá by viedla k ďalšej podpore vojny na Ukrajine.