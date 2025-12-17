Jozef Ráž ešte neurobil rozhodnutie, či bude kandidovať za primátora Bratislavy
- DNES - 9:26
- Bratislava
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) neurobil k téme prípadnej kandidatúry na post primátora Bratislavy zatiaľ žiadne rozhodnutie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.
„Minister zatiaľ v tejto téme neurobil žiadne rozhodnutie,“ skonštatovala Poláčiková s tým, že tieto otázky preto nateraz nebudú komentovať.
Možná kandidatúra šéfa rezortu dopravy v budúcoročných komunálnych voľbách bola aj témou ostatnej diskusnej relácie STVR Sobotné dialógy, ktorej hosťom bol premiér Robert Fico (Smer-SD). Fico uviedol, že sa o kandidatúre s Rážom nerozprávali, no v prípade, že by sa ho na to Ráž pýtal, odporučil by mu to.
Jediným oficiálnym kandidátom na post primátora Bratislavy v budúcoročných komunálnych voľbách je bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler. Súčasný primátor Matúš Vallo zatiaľ oficiálne nepovedal, či bude opätovne tento post obhajovať.
