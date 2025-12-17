  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 17.12.2025Meniny má Kornélia
Bratislava

Jozef Ráž ešte neurobil rozhodnutie, či bude kandidovať za primátora Bratislavy

  • DNES - 9:26
  • Bratislava
Jozef Ráž ešte neurobil rozhodnutie, či bude kandidovať za primátora Bratislavy

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) neurobil k téme prípadnej kandidatúry na post primátora Bratislavy zatiaľ žiadne rozhodnutie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.

Minister zatiaľ v tejto téme neurobil žiadne rozhodnutie,“ skonštatovala Poláčiková s tým, že tieto otázky preto nateraz nebudú komentovať.

Možná kandidatúra šéfa rezortu dopravy v budúcoročných komunálnych voľbách bola aj témou ostatnej diskusnej relácie STVR Sobotné dialógy, ktorej hosťom bol premiér Robert Fico (Smer-SD). Fico uviedol, že sa o kandidatúre s Rážom nerozprávali, no v prípade, že by sa ho na to Ráž pýtal, odporučil by mu to.

Jediným oficiálnym kandidátom na post primátora Bratislavy v budúcoročných komunálnych voľbách je bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler. Súčasný primátor Matúš Vallo zatiaľ oficiálne nepovedal, či bude opätovne tento post obhajovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Európska komisia predstavila sériu opatrení na podporu elektromobilov a čistej mobility

Európska komisia predstavila sériu opatrení na podporu elektromobilov a čistej mobility

VČERA - 19:29Ekonomické

Európska komisia v utorok predstavila balík opatrení pre automobilový priemysel na podporu úsilia tohto odvetvia v prechode na čistú mobilitu.

Predávajúci budú povinní umožniť bezhotovostnú platbu, novelu podpísal prezident

Predávajúci budú povinní umožniť bezhotovostnú platbu, novelu podpísal prezident

VČERA - 16:59Ekonomické

Všetci predávajúci budú mať od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne.

Erik Tomáš: MPSVR bude financovať bezpečné ženské domovy aj v roku 2026

Erik Tomáš: MPSVR bude financovať bezpečné ženské domovy aj v roku 2026

VČERA - 12:11Ekonomické

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR bude aj v budúcom roku financovať bezpečné ženské domovy.

Elon Musk sa stal prvým človekom s majetkom vyšším ako 600 miliárd USD

Elon Musk sa stal prvým človekom s majetkom vyšším ako 600 miliárd USD

VČERA - 9:46Ekonomické

Americký technologický miliardár Elon Musk sa stal prvým človekom na svete, ktorého osobný majetok prekročil hranicu 600 miliárd dolárov (510,51 miliardy USD).

Vosveteit.sk
Používatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOSPoužívatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOS
Nový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každýNový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každý
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidelUkrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvodHranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazaťPoužívatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávaťVedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starnemeVyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
POZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvojPOZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvoj
Vedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za životVedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za život
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP