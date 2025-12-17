  • Články
Bratislava

Druhý z lekárov v prípade smrti Perryho si trest odpyká v domácom väzení

  • DNES - 6:03
  • Los Angeles
Druhého z lekárov, ktorí nelegálne dodávali ketamín hercovi Matthewovi Perrymu, v utorok federálny súd v Los Angeles v americkom štáte Kalifornia odsúdil na osem mesiacov domáceho väzenia. Súd mu tiež nariadil 300 hodín verejnoprospešných prác.

Herec známy najmä úlohou Chandlera Binga v seriáli Priatelia zomrel 28. októbra 2023 vo veku 54 rokov na akútne účinky ketamínu a následného utopenia.

Mark Chavez (55), ktorému pôvodne hrozilo až desať rokov väzenia, sa v roku 2024 priznal k jednému z bodov obžaloby, a to k spolčeniu s cieľom distribúcie spomínanej drogy Perrymu. Chavez vypísal falošný recept na ketamín, ktorý potom dodal svojmu kolegovi Salvadorovi Plasenciovi.

Perry ketamín užíval legálne na liečbu depresie, no keď mu jeho lekár nepredpísal požadované množstvo, Perry často kontaktoval práve Plasencia. Prokuratúra tvrdí, že pred svojou smrťou sa stal herec na tejto látke závislým.

Plasencia (44) sa v júli sa priznal k nelegálnej distribúcii tohto anestetika hercovi. Lekár uviedol, že zneužíval hercovu závislosť a podľa súdnych dokumentov Chavezovi raz napísal, že Perry je „hlupák“, ktorého možno využiť na obohatenie sa. Federálny súd ho začiatkom decembra odsúdil na dva a pol roka väzenia.

Chavezovi právnici zdôraznili rozdiel medzi týmito dvoma lekármi a uviedli, že Chavez „prijal svoju zodpovednosť už dávno“ tým, že spolupracoval s vyšetrovateľmi a dobrovoľne sa vzdal svojej lekárskej licencie ešte pred samotným pojednávaním o vzatí do väzby.

Okrem domáceho väzenia a verejnoprospešných prác bude musieť podľa informácii NBC News zaplatiť americkému štátu mimoriadny poplatok vo výške 100 dolárov (približne 85 eur) a po odpykaní trestu bude ešte tri roky pod súdnym dohľadom.

Ďalších traja obvinení v prípade, ktorí tiež priznali svoju účasť na dodávaní drog hercovi, si svoj rozsudok vypočujú v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Zdroj: Info.sk, TASR
