Trump rozšíril zákaz vstupu do USA na ďalších sedem krajín
- DNES - 5:46
- Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok rozšíril zákaz vstupu do USA na príslušníkov ďalších siedmich krajín vrátane Sýrie, ako aj na držiteľov pasov Palestínskej samosprávy.
Trumpovo rozhodnutie prišlo niekoľko dní po tom, ako pri útoku podozrivého útočníka z Islamského štátu (IS) v sýrskom meste Palmýra zahynuli dvaja americkí vojaci a civilista - tlmočník.
V sobotnom príspevku na svojej platforme Truth Social Trump prisľúbil „veľmi vážne odvetné opatrenia“
Biely dom vo svojom vyhlásení uviedol, že americký prezident podpísal vyhlásenie, ktorým „rozširuje a sprísňuje obmedzenia vstupu pre štátnych príslušníkov krajín s preukázateľnými, pretrvávajúcimi a závažnými nedostatkami v oblasti kontroly, preverovania a zdieľania informácií, s cieľom chrániť národ pred ohrozením národnej bezpečnosti a verejnej bezpečnosti“.
Ďalšie krajiny, na ktoré sa novozavedený úplný zákaz cestovania vzťahuje, sú niektoré z najchudobnejších afrických krajín – Burkina Faso, Mali, Niger a Južný Sudán. Opatrenie sa ďalej týka aj Laosu a Sierra Leone, ktoré doteraz podliehali iba čiastočným obmedzeniam.
Rozšírený zákaz by mal podľa Bieleho domu vstúpiť do platnosti 1. januára.
Druhý z lekárov v prípade smrti Perryho si trest odpyká v domácom väzení
Druhého z lekárov, ktorí nelegálne dodávali ketamín hercovi Matthewovi Perrymu, v utorok federálny súd v Los Angeles v americkom štáte Kalifornia odsúdil na osem mesiacov domáceho väzenia.
Trump nariadil námornú blokádu sankciovaných venezuelských ropných tankerov
Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil námornú blokádu „sankciovaných ropných tankerov“, ktoré smerujú do Venezuely.
Trump za menej ako rok podpísal viac výnosov ako za celý svoj prvý mandát
Americký prezident Donald Trump podpísal tento rok svojím obľúbeným čiernym perom už 221 výkonných nariadení.
Mexiko kritizuje USA za klasifikáciu fentanylu ako zbrane hromadného ničenia
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vyhlásila v utorok, že boj proti syntetickej droge fentanyl by sa mal zamerať na základné príčiny krízy.