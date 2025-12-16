  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.12.2025Meniny má Albína
Bratislava

Zrážka auta s vlakom: Vozidlo uviazlo na priecestí

  • DNES - 21:33
  • Bratislava
Zrážka auta s vlakom: Vozidlo uviazlo na priecestí

Policajti dokumentujú okolnosti zrážky vlaku a osobného vozidla.

Na železničnom priecestí na Ivánskej ceste v Bratislave došlo k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej vlak narazil do osobného auta. Info.sk o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

K nehode došlo krátko po 20.15 hod. „Podľa doterajších informácií vodič vozidla pri prechádzaní priecestím v smere na Trnavskú cestu vošiel s vozidlom na koľajisko, kde vozidlo zostalo zakliesnené,” uviedol Szeiff.

Situácia mala dramatický priebeh, no skončila sa bez zranení vďaka rýchlej reakcii šoféra. Ten stihol vozidlo opustiť len chvíľu predtým, ako miestom prechádzal vlak. „Pred prejazdom vlaku týmto úsekom vodič z vozidla stihol vyjsť. K zraneniu osôb v súvislosti s touto udalosťou nedošlo,“ potvrdil Szeiff.

Foto: facebook.com/KRPZBA

Nehoda skomplikovala dopravu v okolí. Na mieste momentálne zasahujú policajné hliadky, ktoré nehodu dokumentujú a usmerňujú premávku. Polícia vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZBA
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Viaceré obce varujú pred vlamačmi. Deti prehľadávali autá na súkromných dvoroch

Viaceré obce varujú pred vlamačmi. Deti prehľadávali autá na súkromných dvoroch

DNES - 20:59Domáce

Maloleté osoby sa pohybovali na súkromných pozemkoch.

Muž počas prác na železnici v spadol z výšky, na mieste zasahoval vrtuľník

Muž počas prác na železnici v spadol z výšky, na mieste zasahoval vrtuľník

DNES - 17:41Domáce

K prípadu sa vyjadrili aj Železnice Slovenskej republiky.

SHMÚ: V utorok na Slovensku pokračovala silná inverzia a výrazné teplotné rozdiely

SHMÚ: V utorok na Slovensku pokračovala silná inverzia a výrazné teplotné rozdiely

DNES - 16:56Domáce

Do oblasti zasahovala od východu až juhovýchodu tlaková výš a po jej zadnej strane prúdil od juhu aj nad Slovensko veľmi teplý vzduch.

Horskí záchranári pomáhali snowboardistovi, ktorý bol od pondelka uviaznutý v Nízkych Tatrách

Horskí záchranári pomáhali snowboardistovi, ktorý bol od pondelka uviaznutý v Nízkych Tatrách

DNES - 16:29Domáce

Muž mal poranenia hlavy, tváre a odreniny, ktoré utrpel pri páde.

Vosveteit.sk
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidelUkrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvodHranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazaťPoužívatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávaťVedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starnemeVyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
POZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvojPOZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvoj
Vedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za životVedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za život
Ukrajinci žalujú týchto amerických gigantov. Tvrdia, že ich čipy končia v ruských dronoch a raketáchUkrajinci žalujú týchto amerických gigantov. Tvrdia, že ich čipy končia v ruských dronoch a raketách
Ukrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdáUkrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdá
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP