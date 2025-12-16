Zrážka auta s vlakom: Vozidlo uviazlo na priecestí
Policajti dokumentujú okolnosti zrážky vlaku a osobného vozidla.
Na železničnom priecestí na Ivánskej ceste v Bratislave došlo k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej vlak narazil do osobného auta. Info.sk o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
K nehode došlo krátko po 20.15 hod. „Podľa doterajších informácií vodič vozidla pri prechádzaní priecestím v smere na Trnavskú cestu vošiel s vozidlom na koľajisko, kde vozidlo zostalo zakliesnené,” uviedol Szeiff.
Situácia mala dramatický priebeh, no skončila sa bez zranení vďaka rýchlej reakcii šoféra. Ten stihol vozidlo opustiť len chvíľu predtým, ako miestom prechádzal vlak. „Pred prejazdom vlaku týmto úsekom vodič z vozidla stihol vyjsť. K zraneniu osôb v súvislosti s touto udalosťou nedošlo,“ potvrdil Szeiff.
Foto: facebook.com/KRPZBA
Nehoda skomplikovala dopravu v okolí. Na mieste momentálne zasahujú policajné hliadky, ktoré nehodu dokumentujú a usmerňujú premávku. Polícia vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov.
Viaceré obce varujú pred vlamačmi. Deti prehľadávali autá na súkromných dvoroch
Maloleté osoby sa pohybovali na súkromných pozemkoch.
Muž počas prác na železnici v spadol z výšky, na mieste zasahoval vrtuľník
K prípadu sa vyjadrili aj Železnice Slovenskej republiky.
SHMÚ: V utorok na Slovensku pokračovala silná inverzia a výrazné teplotné rozdiely
Do oblasti zasahovala od východu až juhovýchodu tlaková výš a po jej zadnej strane prúdil od juhu aj nad Slovensko veľmi teplý vzduch.
Horskí záchranári pomáhali snowboardistovi, ktorý bol od pondelka uviaznutý v Nízkych Tatrách
Muž mal poranenia hlavy, tváre a odreniny, ktoré utrpel pri páde.