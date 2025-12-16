  • Články
Viaceré obce varujú pred vlamačmi. Deti prehľadávali autá na súkromných dvoroch

  • DNES - 20:59
  • Moškovec
Maloleté osoby sa pohybovali na súkromných pozemkoch.

Viaceré obce v Žilinskom kraji varujú občanov pred majetkovou trestnou činnosťou, pričom možnými páchateľmi môžu byť aj deti. V obci Moškovec v okrese Turčianske Teplice boli v piatok (12. 12.) dopoludnia spozorovaní dvaja podozriví maloletí chlapci, ktorí sa neoprávnene pohybovali po súkromných dvoroch a prehľadávali vozidlá.

Obec zverejnila informáciu na sociálnej sieti, kde uviedla, že chlapci vo veku približne 10 rokov sa pohybovali po súkromných pozemkoch. K najvážnejšiemu incidentu došlo na jednom z dvorov, kde svedkovia zistili, že maloletí otvorili neuzamknuté vozidlo a prehrabávali jeho interiér.

Podozrivé správanie a rýchly odchod chlapcov z miesta naznačuje, že mohlo ísť o organizovanú činnosť. Po tom, čo boli spozorovaní, nasadli do vozidla a z obce odišli smerom na Jazernicu. V reakcii na incident vyzýva obec Moškovec občanov k maximálnej opatrnosti.

Dnes pred obedom boli v našej obci spozorovaní dvaja maloletí chlapci (cca 10 rokov), ktorí sa pohybovali po súkromných...

Uverejnil používateľ Obec Moškovec Piatok 12. decembra 2025

„Prosíme občanov, aby boli ostražití, mali uzamknuté brány aj vozidlá a v prípade ďalšieho podozrivého správania okamžite kontaktovali políciu alebo obecný úrad,“ uvádza sa vo vyhlásení obce.

Podobné varovanie vydala pred mesiacom aj obec Zubrohlava v okrese Námestovo. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyzýva občanov k zvýšenej obozretnosti a zodpovednosti pri ochrane svojho majetku.

“V súčasnom období evidujeme zvýšený počet krádeží a majetkovej trestnej činnosti. Žiadame preto občanov, aby venovali pozornosť riadnemu uzamykaniu svojich domovov, bytov, garáží a hospodárskych objektov, a aby si nenechávali cennosti na viditeľných a ľahko prístupných miestach. Pred odchodom z domu či bytu sa presvedčte, že sú všetky okná a dvere riadne uzamknuté,” uvádza sa v stanovisku.

Zdroj: Info.sk, facebook/Obec Moškovec
