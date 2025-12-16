Mexiko kritizuje USA za klasifikáciu fentanylu ako zbrane hromadného ničenia

  • Články
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vyhlásila v utorok, že boj proti syntetickej droge fentanyl by sa mal zamerať na základné príčiny krízy. Kritizovala tým Spojené štáty, ktoré túto drogu po novom zaradili medzi „zbrane hromadného ničenia“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že v rámci kampane namierenej proti drogovým kartelom v Latinskej Amerike fentanyl zaradil do rovnakej kategórie ako jadrové a chemické zbrane. V jeho výkonnom nariadení sa uvádza, že „zakázaný fentanyl je bližšie ku chemickej zbrani než k narkotiku“ a jeho výroba a distribúcia „ohrozuje národnú bezpečnosť“.

Hovorila som o tom s prezidentom Trumpom - je potrebné riešiť príčiny užívania drog, nielen klasifikovať jednu z drog ako smrtiacu zbraň hromadného ničenia,“ povedala Sheinbaumová novinárom.

Trumpov krok súvisí s bojom jeho vlády proti údajným „narkoteroristom“. Zahŕňa vojenské operácie proti lodiam podozrivým z pašovania drog a od začiatku septembra pri nich zahynulo takmer 90 ľudí.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedlo, že v roku 2024 v dôsledku predávkovania zomrelo približne 80.000 ľudí, asi 48.000 z nich po požití syntetických opioidov ako fentanyl.

Zdroj: Info.sk, TASR
