Mexiko kritizuje USA za klasifikáciu fentanylu ako zbrane hromadného ničenia
- DNES - 20:14
- Mexiko
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vyhlásila v utorok, že boj proti syntetickej droge fentanyl by sa mal zamerať na základné príčiny krízy. Kritizovala tým Spojené štáty, ktoré túto drogu po novom zaradili medzi „zbrane hromadného ničenia“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že v rámci kampane namierenej proti drogovým kartelom v Latinskej Amerike fentanyl zaradil do rovnakej kategórie ako jadrové a chemické zbrane. V jeho výkonnom nariadení sa uvádza, že „zakázaný fentanyl je bližšie ku chemickej zbrani než k narkotiku“ a jeho výroba a distribúcia „ohrozuje národnú bezpečnosť“.
„Hovorila som o tom s prezidentom Trumpom - je potrebné riešiť príčiny užívania drog, nielen klasifikovať jednu z drog ako smrtiacu zbraň hromadného ničenia,“ povedala Sheinbaumová novinárom.
Trumpov krok súvisí s bojom jeho vlády proti údajným „narkoteroristom“. Zahŕňa vojenské operácie proti lodiam podozrivým z pašovania drog a od začiatku septembra pri nich zahynulo takmer 90 ľudí.
Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedlo, že v roku 2024 v dôsledku predávkovania zomrelo približne 80.000 ľudí, asi 48.000 z nich po požití syntetických opioidov ako fentanyl.
