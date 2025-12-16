  • Články
Muž počas prác na železnici v spadol z výšky, na mieste zasahoval vrtuľník

  • DNES - 17:41
  • Kysak
K prípadu sa vyjadrili aj Železnice Slovenskej republiky.

Záchranári pomáhali v utorok dopoludnia v Kysaku (okres Košice - okolie) na železnici 38-ročnému pracovníkovi, ktorý po páde z výšky utrpel zlomeninu lopatky. Záchranársky vrtuľník ho previezol do košickej nemocnice. TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. O úraze informoval portál noviny.sk s tým, že k nemu došlo počas rekonštrukčných prác na jednej z koľají, pričom muž mal pracovať na hornej časti vagóna a spadol približne zo štvormetrovej výšky.

Prípadom sa zaoberá polícia. „V súčasnosti sa vykonávajú úkony smerujúce k náležitému objasneniu skutku. Policajti vec nateraz preverujú ako podozrenie zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví, viac informácií však nateraz nie je možné poskytnúť,“ uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Operátor tiesňovej linky 155 vyslal k 38-ročnému mužovi, ktorý po páde utrpel zlomeninu lopatky, ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci a záchranársky vrtuľník. Pacient bol transportovaný do nemocnice v Košiciach,“ informovala Klimešová.

K prípadu sa vyjadrili v stanovisku aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). „V utorok 16. decembra o 9.03 h boli ŽSR upovedomené, že pri prácach v ŽST Kysak zamestnanec subdodávateľa firmy, s ktorou majú ŽSR zmluvný vzťah v súvislosti s rekonštrukciou výhybiek v tejto stanici, utrpel pracovný úraz. Podľa nám dostupných informácií bol ošetrený privolanou RZP a následne odvezený na komplexné vyšetrenie do Košíc,“ informoval komunikačný odbor železníc.

Zdroj: Info.sk, TASR
