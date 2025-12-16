  • Články
Predávajúci budú povinní umožniť bezhotovostnú platbu, novelu podpísal prezident

  • DNES - 16:59
  • Bratislava
Všetci predávajúci budú mať od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne.

Konkrétny spôsob si určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta. Jednou z možností bude aj formou QR kódu cez bankovú aplikáciu. Vyplýva to z nového zákona o evidencii tržieb, ktorý podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Nová právna úprava nahradí doterajší zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý je podľa Ministerstva financií (MF) SR pre podnikateľov neprehľadný a niektoré jeho ustanovenia sú už zastarané. Zároveň má priniesť viacero opatrení z minuloročného Akčného plánu boja proti daňovým únikom.

Zavádza sa povinnosť pre predávajúceho, ktorý je povinný používať pokladnicu eKasa, umožniť kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty, online platobného prevodu, platby QR kódom a podobne, ak suma nákupu presiahne jedno euro,“ priblížil rezort financií v dôvodovej správe. Túto povinnosť nebude mať predávajúci iba v prípade, ak v momente zaplatenia nie je dostupný internetový signál, alebo je výpadok systému finančnej správy slúžiaci na potvrdenie realizácie bezhotovostnej platby.

V súvislosti s možnosťou platby cez QR kód bude finančné riaditeľstvo poskytovať predávajúcim prostriedok na oznamovanie úspešnej okamžitej úhrady do pokladnice eKasa. Zároveň však bude možné poskytnutie technických prostriedkov aj inými subjektami s vlastnými riešeniami, ktoré nebudú závislé od finančného riaditeľstva. Pri nesplnení novej povinnosti bude možné udeliť pokutu od 1500 do 20.000 eur.

Súčasťou novej právnej úpravy je aj odstránenie prílohy zákona, v ktorej sú obsiahnuté služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici eKasa. Tým sa má zabezpečiť zrovnoprávnenie postavenia všetkých podnikateľov poskytujúcich služby a odstrániť zvýhodňovanie tých, ktorí pokladnicu eKasa v súčasnosti nemusia používať. „Používanie pokladnice eKasa na všetky služby prispeje k odstráneniu prípadného nepriznania výšky tržby za poskytnuté služby,“ vysvetlilo ministerstvo.

V rámci liberalizácie trhu sa zavádza nový typ pokladnice, tzv. softvérová on-line registračná pokladnica. Podnikateľ sa bude môcť rozhodnúť, či bude používať tento typ, alebo bude používať on-line registračnú pokladnicu, respektíve virtuálnu registračnú pokladnicu. Pribudne tiež nová povinnosť pre podnikateľov, a to oznámiť poruchu pokladnice finančnému riaditeľstvu prostredníctvom eKasa zóny podnikateľa.

Pre predávajúcich, ktorí nemajú pridelené daňové identifikačné číslo, by mal daňový úrad sprístupniť na účely pridelenia kódu pokladnice eKasa identifikačné číslo, ktoré sa na účely zákona bude považovať za daňové identifikačné číslo.

Zároveň sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5000 eur. Medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota je vyššia ako 15.000 eur.

Zákon bude účinný od 1. januára 2026.

Zdroj: Info.sk, TASR
