SHMÚ: V utorok na Slovensku pokračovala silná inverzia a výrazné teplotné rozdiely

Do oblasti zasahovala od východu až juhovýchodu tlaková výš a po jej zadnej strane prúdil od juhu aj nad Slovensko veľmi teplý vzduch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Prejavilo sa to opäť predovšetkým vo vyšších a vysokých horských polohách zhruba v nadmorskej výške nad 900 metrov nad morom (regionálne trochu nižšie alebo, naopak, vyššie). Kým v nižších polohách boli zmeny teploty vzduchu medzi minimom a maximom, tzv. amplitúda teploty, zanedbateľné, vo vyšších polohách boli výrazné,“ priblížili meteorológovia.

Najväčšiu amplitúdu teploty zaznamenali v obci Liptovská Teplička v nadmorskej výške asi 900 metrov nad morom pod Kráľovou hoľou. Minimálna teplota tam bola takmer mínus desať stupňov Celzia a maximum niečo cez desať stupňov. Rozdiel bol 20,1 stupňa Celzia. Napríklad v Bratislave bola amplitúda do dvoch stupňov a v Košiciach dva až tri stupne.

Spôsobené to bolo nízkou oblačnosťou, ktorá sa stále nachádzala v nižších polohách Slovenska, aj keď v priebehu dňa došlo na viacerých miestach k jej rozpadu,“ vysvetlil SHMÚ. Dodal, že, naopak, vo vyšších polohách sa nachádzal veľmi suchý a teplý vzduch, ktorý sa aj počas krátkeho dňa pri slnečnom počasí dokázal zohriať na pomerne vysoké hodnoty. Výraznú teplotnú inverziu pozorovali meteorológovia aj v oblasti Tatier, najmä pod Lomnickým štítom.

