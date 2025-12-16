Vláda Andreja Babiša odmietla emisné kvóty ETS2
- DNES - 16:33
- Praha
V utorok prvýkrát zasadala nová vláda Českej republiky. Počas tlačovej konferencie po jej skončení premiér Andrej Babiš (ANO), podpredsedníčka a ministerka financií Alena Schillerová (ANO) a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) informovali o prerokovaných bodoch. TASR o tom píše podľa webov ČT24 a Novinky.cz.
Vláda podľa premiéra odmietla emisné kvóty ETS2, ktoré sa vzťahujú na emisie oxidu uhličitého zo spaľovania palív v budovách a v cestnej doprave.
„Jednoznačne sme to odmietli transponovať do nášho právneho poriadku,“ uviedol Babiš. „Prídeme s veľmi konkrétnymi riešeniami v rámci summitu Európskej rady 12. februára, ktorý by sa mal venovať konkurencieschopnosti Európskej únie,“ dodal premiér. Koaličná vláda ÁNO, SPD a Motoristov tiež odmietla migračný pakt EÚ.
Najviac času podľa Babiša kabinet strávil prerokúvaním rozpočtu na budúci rok. „Požiadal som ministrov, aby každý prišiel so svojím riaditeľom pre rozpočet. Bola to veľmi užitočná debata,“ komentoval. Vláda sa k rozpočtu vráti v pondelok a návrh by chcela schváliť 19. januára.
Nový vládny kabinet tiež súhlasil s prevodom 7,9 miliardy korún z rezerv českej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VZP) šiestim menším zdravotným poisťovniam. Prijal návrh nového stavebného zákona, ktorý zavádza centrálnu stavebnú správu alebo stavby hromadného bývania považuje za verejný záujem.
Kabinet sa krátko zišiel už v pondelok bezprostredne po vymenovaní, vtedy boli na programe iba organizačné záležitosti ako vymenovanie šéfky úradu vlády či hovorcu vlády.
Peskov: Kremeľ odmieta vianočné prímerie navrhované Ukrajinou
Rusko nechce prímerie, ktoré by Kyjevu poskytlo čas oddych a možnosť pripraviť sa na pokračovanie vojny, alebo plnohodnotný mier, vyhlásil v utorok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.
Orbán: Smerujeme k eskalácii vojny, jej následky pocítia aj naše vnúčatá
Európska únia smeruje k eskalácii vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v utorok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého následky tejto vojny „ponesú aj naše vnúčatá“.
V Poľsku zadržali študenta podozrivého z prípravy útoku na vianočné trhy
Príslušníci poľskej Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW) zadržali vysokoškolského študenta Mateusza W., podozrivého z prípravy útoku na vianočné trhy.
Útočníci z pláže Bondi boli v novembri na filipínskom Mindanau, bašte islamistov
Otec a syn, ktorí spáchali jednu z najtragickejších masových strelieb v dejinách Austrálie, strávili takmer celý november na Filipínach, potvrdil v utorok imigračný úrad v Manile.