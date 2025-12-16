Vážna nehoda na D1: Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie.
V utorok poobede došlo k dopravnej nehode na 136. kilometri diaľnice D1, pred Dubnicou nad Váhom. Trenčianska krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
“Daný úsek je v smere na Žilinu neprejazdný úplne a v smere na Bratislavu je prejazdný len jeden jazdný pruh,” uviedla polícia na facebooku.
Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky. Polícia usmerňuje dopravu. Vodiči musia rátať so zdržaním v kolónach.
