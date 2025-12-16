  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.12.2025Meniny má Albína
Bratislava

Peskov: Kremeľ odmieta vianočné prímerie navrhované Ukrajinou

  • DNES - 12:41
  • Moskva
Peskov: Kremeľ odmieta vianočné prímerie navrhované Ukrajinou

Rusko nechce prímerie, ktoré by Kyjevu poskytlo čas oddych a možnosť pripraviť sa na pokračovanie vojny, alebo plnohodnotný mier, vyhlásil v utorok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku o postoji Moskvy k návrhu Kyjeva na prípadné vianočné prímerie. TASR o tom informuje na základe správ denníka Le Monde a stanice BBC.

Ak chcú Ukrajinci uprednostniť krátkodobé, nerealistické riešenia pred dohodou, je nepravdepodobné, že budeme ochotní sa na tom zúčastniť,“ povedal Peskov v súvislosti s možným vianočným prímerím.

Chceme mier, nie prímerie, ktoré by v podstate dalo Ukrajine odklad a vydláždilo cestu k obnoveniu bojov. Chceme ukončiť túto vojnu, dosiahnuť naše ciele, brániť naše záujmy a zaručiť mier v Európe do budúcnosti. To je to, čo chceme,“ zdôraznil Peskov.

Na zastavenie bojov na Ukrajine počas Vianoc vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina v pondelok aj nemecký kancelár Friedrich Merz.

Možno má ruské vedenie ešte kúsok ľudskej slušnosti a aspoň na pár dní počas Vianoc nechá obyvateľstvo na pokoji od tohto teroru,“ povedal Merz v pondelok večer na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne.

Ruské médiá pred týždňom pripomenuli, že počas tzv. špeciálnej vojenskej operácie – ide o termín, ktorým sa v Rusku označuje ruská invázia na Ukrajinu – ruské vedenie vyhlásilo prímerie iba jediný raz – pri príležitosti 80. výročia Dňa víťazstva. Putinov rozkaz zastaviť všetky vojenské operácie platil od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája.

Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill vyzval začiatkom roka 2024 na vianočné prímerie, aby sa veriaci mohli zúčastniť na sviatočných bohoslužbách. Ukrajinská strana však tento návrh odmietla a označila ho za propagandistický krok.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Orbán: Smerujeme k eskalácii vojny, jej následky pocítia aj naše vnúčatá

Orbán: Smerujeme k eskalácii vojny, jej následky pocítia aj naše vnúčatá

DNES - 11:02Zahraničné

Európska únia smeruje k eskalácii vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v utorok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého následky tejto vojny „ponesú aj naše vnúčatá“.

V Poľsku zadržali študenta podozrivého z prípravy útoku na vianočné trhy

V Poľsku zadržali študenta podozrivého z prípravy útoku na vianočné trhy

DNES - 10:14Zahraničné

Príslušníci poľskej Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW) zadržali vysokoškolského študenta Mateusza W., podozrivého z prípravy útoku na vianočné trhy.

Útočníci z pláže Bondi boli v novembri na filipínskom Mindanau, bašte islamistov

Útočníci z pláže Bondi boli v novembri na filipínskom Mindanau, bašte islamistov

DNES - 8:08Zahraničné

Otec a syn, ktorí spáchali jednu z najtragickejších masových strelieb v dejinách Austrálie, strávili takmer celý november na Filipínach, potvrdil v utorok imigračný úrad v Manile.

Zelenskyj požiada USA o viac zbraní a sankcie, ak Putin odmietne návrhy na mier

Zelenskyj požiada USA o viac zbraní a sankcie, ak Putin odmietne návrhy na mier

DNES - 6:21Zahraničné

Ukrajina požiada Spojené štáty o sprísnenie sankcií voči Rusku a o zvýšenie vojenskej pomoci vrátane dodávok zbraní dlhého doletu, ak Moskva odmietne mierové návrhy, o ktorých rokujú Kyjev, Washington a európski lídri.

Vosveteit.sk
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starnemeVyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
POZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvojPOZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvoj
Vedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za životVedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za život
Ukrajinci žalujú týchto amerických gigantov. Tvrdia, že ich čipy končia v ruských dronoch a raketáchUkrajinci žalujú týchto amerických gigantov. Tvrdia, že ich čipy končia v ruských dronoch a raketách
Ukrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdáUkrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdá
Netflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálkuNetflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálku
Prekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníšPrekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníš
Čína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsilČína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsil
AKTUÁLNE: FBI našla u jedného hackera 630 miliónov hesiel. Takto zistíš, či si sa stal obeťou hackera aj tyAKTUÁLNE: FBI našla u jedného hackera 630 miliónov hesiel. Takto zistíš, či si sa stal obeťou hackera aj ty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP