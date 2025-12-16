  • Články
Erik Tomáš: MPSVR bude financovať bezpečné ženské domovy aj v roku 2026

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR bude aj v budúcom roku financovať bezpečné ženské domovy.

Podporí 20 organizácií v celkovej výške 1,5 milióna eur, pričom financie im budú vyplatené ešte tento rok. V utorok to na tlačovej konferencii povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Podporíme všetky organizácie, ktoré požiadali ministerstvo o spomínanú dotáciu a príspevok. Je medzi nimi 15 bezpečných ženských domovov a päť poradenských centier, teda centier bez ubytovania, ktoré skôr poskytujú poradenstvo,“ uviedol Tomáš s tým, že sa tým pokryje celé územie Slovenska a ženy dostanú pomoc v najbližšom bezpečnom ženskom domove, pričom nemusia cestovať ďaleko.

Vysvetlil, že bezpečné ženské domovy sú zariadenia núdzového bývania, v ktorých hľadajú útočisko ženy a deti skrývajúce sa pred násilím. Okrem ubytovania poskytujú aj právne či psychologické poradenstvo a ďalšiu odbornú pomoc. Na základe údajov Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý patrí pod ministerstvo, sa na Slovensku vo veku od 18 do 64 rokov stretlo s násilím 33 % žien. Celkovo zažilo domáce násilie zo strany svojich partnerov 21 % žien.

V minulom roku hrozil týmto bezpečným ženským domom zánik, pretože končilo financovanie z nórskeho finančného mechanizmu. Vložilo sa do toho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a cez systém dotácií v pôsobnosti nášho ministerstva sme začali tieto bezpečné ženské domy financovať,“ priblížil Tomáš. Rezort však poskytol financie len tým organizáciám, ktoré boli napojené na nórsky finančný mechanizmus, preto je podľa neho pozitívnou zmenou, že sa financovanie rozšíri aj na ďalšie organizácie.

Dotácie pôjdu na mzdy a odmeny ľudí, ktorí pracujú v týchto domovoch, ďalej na právne služby, psychologické či pedagogické poradenstvo alebo na úpravu budov či prenájmy. Minister zároveň dodal, že v máji 2024 bola schválená smernica Rady Európskej únie o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, ktorú musí do leta 2027 implementovať Ministerstvo spravodlivosti aj do slovenskej legislatívy.

Touto smernicou alebo transponovaním tejto smernice sa prenesie potom na Ministerstvo spravodlivosti aj financovanie týchto bezpečných ženských domov, pretože vyslovene si to smernica vyžaduje,“ uzavrel Tomáš.

Zdroj: Info.sk, TASR
