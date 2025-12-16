  • Články
Po otvorení tunela Višňové nebude vozidlám umožnené schádzať do Vrútok

  • DNES - 11:36
  • Višňové/Vrútky
Po otvorení tunela Višňové nebude vozidlám umožnené schádzať do Vrútok

Po budúcotýždňovom plánovanom otvorení diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové nebudú môcť motoristi schádzať z diaľnice priamo do Vrútok.

Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) bola cesta vybudovaná ešte pred desiatimi rokmi a nespĺňa aktuálne bezpečnostné normy pre diaľničné výjazdy.

Je to stavba, ktorá bola odovzdaná desať rokov dozadu a nie je súčasťou stavby tunela Višňové. Bezpečnostné normy sa vyvíjajú a dnes je norma, že zjazd môže byť až 500 metrov za tunelom. Samozrejme, že existujú výnimky z noriem, ale ide o bezpečnosť. Sme v zimnom období, to znamená, že stopercentne teraz tento zjazd otvorený nebude,“ uviedol Ráž.

Najbližším funkčným výjazdom po prejazde tunela Višňové bude tak zjazd na križovatke D1 a R3 do Martina vzdialený približne päť kilometrov od východného portálu tunela Višňové. Ráž pripustil, že po skončení zimného obdobia sa začnú kompetentní zamýšľať nad možným riešením tejto situácie.

Bezpečnosť je v tomto prípade prvoradá. Pre tých ľudí, ktorí by potrebovali odbočiť do Vrútok, to bude naozaj niekoľko minút navyše, keď odbočia v Martine a vrátia sa tam, kam potrebujú. Nebudeme riskovať nejaké nebodaj hromadné nehody v tuneli, aby sme ušetrili pár minút času,“ zdôraznil Ráž.

Otvorenie úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové je naplánované na 22. decembra. Celý úsek má dĺžku 13,5 kilometra, z toho samotný tunel 7,5 kilometra. Tunel Višňové sa tak po otvorení stane najdlhším domácim cestným tunelom. Diaľničný úsek bude súčasťou prepojenia Bratislavy a Košíc na D1 a po sprevádzkovaní odľahčí cestu prvej triedy I/18 v okolí Strečna.

Zdroj: Info.sk, TASR
