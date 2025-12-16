Orbán: Smerujeme k eskalácii vojny, jej následky pocítia aj naše vnúčatá
- DNES - 11:02
- Budapešť
Európska únia smeruje k eskalácii vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v utorok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého následky tejto vojny „ponesú aj naše vnúčatá“, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Čerpaním spoločnej pôžičky EÚ nám úplne uniká šanca rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine,“ poznamenal Orbán. Blížiacim sa summitom EÚ sa podľa maďarského premiéra toto riešenie stáva čoraz konkrétnejším.
„Byrokrati v Bruseli sa budú snažiť nanútiť financovanie dvojročných vojenských výdavkov Ukrajiny. To je tá spoločná pôžička, ktorú možno prijať bez konsenzu, takže ju dostane aj ten, kto ju nechce. Jej úroky budú splácané desaťročia,“ varoval Orbán a podčiarkol, že udalosti sa podľa neho uberajú smerom k eskalácii vojny.
V Poľsku zadržali študenta podozrivého z prípravy útoku na vianočné trhy
Príslušníci poľskej Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW) zadržali vysokoškolského študenta Mateusza W., podozrivého z prípravy útoku na vianočné trhy.
Útočníci z pláže Bondi boli v novembri na filipínskom Mindanau, bašte islamistov
Otec a syn, ktorí spáchali jednu z najtragickejších masových strelieb v dejinách Austrálie, strávili takmer celý november na Filipínach, potvrdil v utorok imigračný úrad v Manile.
Zelenskyj požiada USA o viac zbraní a sankcie, ak Putin odmietne návrhy na mier
Ukrajina požiada Spojené štáty o sprísnenie sankcií voči Rusku a o zvýšenie vojenskej pomoci vrátane dodávok zbraní dlhého doletu, ak Moskva odmietne mierové návrhy, o ktorých rokujú Kyjev, Washington a európski lídri.
Donald Trump klasifikoval fentanyl ako zbraň hromadného ničenia
Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal výkonné nariadenie klasifikujúce syntetickú drogu fentanyl ako zbraň hromadného ničenia.